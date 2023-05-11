Провалили тест на экологичность: почему мясо, выращенное в лаборатории, хуже настоящего

Несмотря на то, что изобретатели позиционируют свою разработку как "способ спасти планету", исследователи не уверены, что это похоже на правду.

За последние несколько лет ученые успели вырастить в лабораториях фарш, говяжьи и свиные стейки, и даже напечатать на 3D-биопринтере десерт и отличный стейк палтуса. Все эти заменители естественных продуктов позиционировались как нечто, что способно спасти планету, однако теперь исследователи полагают, что на самом деле все наоборот, пишет Daily Mail.

Известно, что за производством настоящего мяса тянется огромный углеродный след, поскольку животноводство требует большого количества воды, корма и вырубки деревьев, чтобы соорудить место для крупного рогатого скота.

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В качестве альтернативы исследователи культивировали в лаборатории кусочки говядины и свинины. Предполагалось, что в дальнейшем производство таких стейков станет коммерческим и в скором времени они могут появиться на полках магазинов, в качестве альтернативы натуральному продукту и сокращения парниковых выбросов в атмосферу Земли.

Однако в новом исследовании ученых факультета пищевых наук и технологий Калифорнийского университета в Дэвисе пришли к выводу, что это масштабизация этого процесса может иметь обратный эффект. Предполагается, что углеродный след создания такого мяса станет "на несколько порядков выше" по мере роста отрасли.

На защиту культивированных мясных изделий встала некоммерческая организация, продвигающая растительные и клеточные альтернативы продуктам животного происхождения. Представители организации подчеркнули, что исследование было опубликовано в виде препринта, но еще не было рецензировано, а потому на него стоит опираться только после того, как они пройдут полную экспертную оценку.

Отметим, что выращенное в лаборатории или "культивированное" мясо обычно считается более этичным, чем настоящее, так как оно требует образца ткани, а вовсе не смерти животного. В то же время, некоторые сторонники растительной пищи, все еще не желают потреблять его, так как оно сделано из животных.

Эксперты предполагают, что уже в следующие 10 лет выращенное в лаборатории мясо станет более распространенным. Однако для этого придется расширить методы производства до огромных промышленных установок.

В новом исследовании ученые оценили энергию, необходимую для этапов производства культивированного в лаборатории мяса: от создания среды для выращивания, до энергии, необходимой для питания лабораторий. А затем сравнили его с производством натуральной говядины.

Результаты исследования показывают, что потенциал глобального потепления выращенного в лаборатории мяса колеблется от 246 до 1508 кг эквивалента CO2 на килограмм культивированного мяса, что в 4-25 раз выше среднего потенциала глобального потепления розничной говядины.

Исследователи также обнаружили, что данные результаты будут верны для разного мяса, будь то курица, говядина или баранина. Отметим, что результаты исследования все еще остаются предварительными и должны пройти рецензирование.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вырастили в лаборатории свиной стейк — выглядит и пахнет, как настоящий.