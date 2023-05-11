Секрет Фомальгаута. Телескоп Уэбб обнаружил неизвестные объекты вокруг близкой к нам звезды (фото)

Астрономы хотели увидеть пояс астероидов возле этой звезды, но космический телескоп обнаружил гораздо больше.

Космический телескоп Уэбб во время новых наблюдений за звездой Фомальгаут обнаружил ранее неизвестное кольцо из обломков, которое окружает эту достаточно молодую звезду, пишет The Weather Network.

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Фомальгаут является одной из самых близких к нам звезд, ведь он расположен на расстоянии в 25 световых лет от Земли. Размер и масса звезды примерно в 2 раза больше, чему Солнца. Ученые считают, что этой звезде примерно 400 млн лет, а это значит, что она еще молодая. А окружающее ее кольцо из обломков, которые остались после формирования звезды, говорят о том, что здесь могут формироваться одна или даже несколько планет. Наблюдение за этой звездной системой может помочь получить лучшее представление о том, как сформировалась и наша Солнечная система.

Еще в 2008 году космический телескоп Хаббл обнаружил среди обломков вокруг Фомальгаута новорожденную планету, которая получила название Фомальгаут-b. Но уже в 2020 году астрономы выяснили, что на самом деле это не планета. Ученые решили, что скорее всего это облако из пыли, которое осталось после столкновения двух больших астероидов. Даже несмотря на это само кольцо из обломков продолжает представлять научный интерес.

На этом изображении системы Фомальгаут, сделанном космическим телескопом Хаббл в 2008 году, видно обширное кольцо обломков вокруг системы. Считается, что на расстоянии в примерно 150 астрономических единиц от звезды это кольцо похоже на пояс Койпера нашей Солнечной системы, расположенный сразу за Нептуном. Фомальгаут примерно в два раза больше по размеру и массе, чем наше Солнце, и его местоположение обозначено желтой точкой Фото: NASA

Чтобы подробно изучить пояс астероидов, окружающий Фомальгаут астрономы направили космический телескоп Уэбб на эту звезду. Обсерватории удалось сделать изображения этого пояса космических камней, но он обнаружил еще больше, чем ожидали астрономы.

Оказалось, что кроме известного внешнего кольца из обломков, вокруг Фомальгаута существует и внутреннее такое же кольцо, расположенное ближе к звезде. На самом деле телескоп увидел два кольца:

одно, среднее кольцо из обломков, расположено на расстоянии в примерно 100 астрономических единиц от звезды (это в 2 раза больше, чем расстояние от Солнца до Плутона);

второе, самое внутреннее кольцо, расположено на расстоянии в 11 астрономических единиц (это примерно немного дальше, чем расстояние от Солнца до Сатурна).

Собственно, все эти кольца являются частью большого протопланетного диска, в котором могут появиться планеты.

На этом изображении, полученном с помощью прибора MIRI космического телескопа Уэбб, запечатлено то же самое внешнее кольцо, что и в предыдущих наблюдениях, но также видны два других кольца обломков ближе к Фомальгауту. Для ощущения масштаба каждый пиксель изображения имеет ширину более 50 миллионов километров Фото: NASA

Но и это еще не все достижения телескопа Уэбб. Обсерватория смогла обнаружить в самом внешнем кольце протопланетного диска ранее неизвестную структуру – облако из пыли, получившее название "Большое пылевое облако". Это облако похоже на то, которое считалось планетой Фомальгаут-b, но в нем в 10 раз больше пыли и ледяных обломков. Ученые считают, что это облако образовалось в результате столкновения астероидов размером с карликовую планету Церера (ее диаметр составляет примерно 900 км).

На этом изображении основное внимание уделяется Большому пылевому облаку во внешнем кольце Фомальгаута. Вставленные изображения показывают эту особенность в инфракрасном свете с разной длиной волны

И все же ученые считают, что где-то среди этих обломков скрываются одна или несколько планет, которые еще пока не удалось обнаружить. Дело в том, что промежутки между отдельными кольцами в протопланетном диске могут оставлять как раз недавно сформированные планеты. Ученые продолжат свои наблюдения и возможно, как они считают, им все же удастся найти здесь планетную систему.

Ранее Фокус уже писал о том, что ученые удалось разгадать тайну убегающей из своей галактики сверхмассивной черной дыры. Оказалось, что телескоп Хаббл увидел не совсем то, что ученые приняли за оставленный черной дырой след из звезд.

Если космический телескоп Уэбб только в июле этого года будет отмечать годовщину своей полноценной научной деятельности, то телескоп Хаббл уже 33 года работает недалеко Земли. Но он постепенно снижается, что грозит тем, что он упадет в атмосферу планеты и сгорит. Как уже писал Фокус, две компании из США решили спасти обсерваторию от падения.