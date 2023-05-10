Беглянка оставляет след. Разгадана тайна убегающей из своей галактики сверхмассивной черной дыры

Загадочный след, который оставляет после себя черная дыра, не давал покоя ученым. Но новое исследование показывает, что увидели астрономы на самом деле.

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Недавно астрономы с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили сверхмассивную черную дыру, убегающую из своей галактики. Но самое интересное, оказалось, что эта черная дыра, во время полета оставляет после себя огромный след из звезд длиной примерно в 200 тысяч световых лет, что вдвое превышает размер нашей галактики. Этот след вызвал многочисленные споры в научном сообществе, потому как разные ученые высказали разные варианты его происхождения. Но астрономы из Института астрофизики Канарских островов пришли к выводу, что данное явление легко объяснить, пишет Phys.

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Очень длинная структура из звезд стала настоящей проблемой для астрономов. Они пытались понять, как она могла образоваться на расстоянии в 8 млрд световых лет от нас и причастна ли к этому сама черная дыра. По этому поводу было выдвинуто несколько теорий. Самая популярная из них гласила, что этот след из звезд появился в результате прохождения черной дыры через огромное газовое облако. То есть черная дыра повлияла на окружающий межзвездный газ и появились новые звезды. Об этой теории и о самой черной дыре, которая летит сквозь космос Фокус уже писал.

Недавно астрономы с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили сверхмассивную черную дыру, убегающую из своей галактики. Но самое интересное, оказалось, что эта черная дыра, во время полета оставляет после себя огромный след из звезд длиной примерно в 200 тысяч световых лет, что вдвое превышает размер нашей галактики Фото: NASA

Но большая часть ученых пришла к выводу, что для такого события нужно очень много разных сложных условий, а потому исследования необычного явления были продолжены. В результате астрономы представили свое объяснение тому, что наблюдал космический телескоп Хаббл.

Ученые считают, что на самом деле этот след из звезд является скорее всего галактикой без балджа (это сферическая выпусклость, состоящая из плотного скопления звезд в центре многих галактик), которую видно с ребра. Такие галактики являются достаточно распространенным явлением и их еще называют тонкими или плоскими галактиками.

По словам ученых, движение звезд, их количество, а также размер указывают на то, что нас самом деле это очень далекая галактика, по крайне мере такие же астрономы уже видели в более близком к нам космосе. Астрономы считают, что их решение этой загадки намного проще и легче подтвердить. То есть ученые считают, что никакой убегающей черной дыры обнаружено не было, хотя их существование и возможно.

Чтобы подтвердить свою теорию астрономы предоставили сравнение увиденной телескопом Хаббл структуры (вверху) с хорошо известной галактикой без балджа под названием IC5249 (внизу) Фото: NASA

Чтобы подтвердить свою теорию астрономы предоставили сравнение увиденной телескопом Хаббл структуры с хорошо известной галактикой без балджа под названием IC5249. Ее размеры и структура очень похожи на галактику, которую увидели астрономы ранее.

Поэтому ученые считают, что можно поставить точку в разногласиях по этому поводу, потому как обнаруженный объект является галактикой и ведет себя как галактика. Но ученых все же удивил тот факт, что на таком огромном расстоянии от Земли существует такая большая галактика, ведь все другие на расстоянии в районе 8 млрд световых лет от нас имеют намного меньший размер.

Как уже писал Фокус, согласно моделированию наша Земля уже должна была исчезнуть, но этого не произошло. И ученые знаю почему, потому ка раскрыли одну из загадок Солнечной системы.