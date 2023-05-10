Втікачка залишає слід. Розгадана таємниця надмасивної чорної діри, що тікає зі своєї галактики

Загадковий слід, який залишає після себе чорна діра, не давав спокою вченим. Але нове дослідження показує, що побачили астрономи насправді.

Related video

Нещодавно астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл виявили надмасивну чорну діру, що тікає зі своєї галактики. Але найцікавіше виявилося, що ця чорна діра під час польоту залишає після себе величезний слід із зірок довжиною приблизно в 200 тисяч світлових років, що вдвічі перевищує розмір нашої галактики. Цей слід викликав численні суперечки у науковому співтоваристві, оскільки різні вчені висловили різні варіанти його походження. Але астрономи з Інституту астрофізики Канарських островів дійшли висновку, що це явище легко пояснити, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дуже довга структура із зірок стала справжньою проблемою для астрономів. Вони намагалися зрозуміти, як вона могла утворитися на відстані 8 млрд світлових років від нас і чи причетна до цього сама чорна діра. Із цього приводу було висунуто кілька теорій. Найпопулярніша з них говорила, що цей слід із зірок з'явився в результаті проходження чорної діри через велику газову хмару. Тобто чорна діра вплинула на навколишній міжзоряний газ та з'явилися нові зірки. Про цю теорію і про саму чорну діру, яка летить крізь космос, Фокус вже писав.

Нещодавно астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл виявили надмасивну чорну дірку, що тікає зі своєї галактики. Але найцікавіше виявилося, що ця чорна діра під час польоту залишає після себе величезний слід із зірок довжиною приблизно в 200 тисяч світлових років, що вдвічі перевищує розмір нашої галактики. Фото: NASA

Але більшість учених дійшла висновку, що для такої події потрібно дуже багато різних складних умов, а тому дослідження незвичайного явища були продовжені. В результаті астрономи представили пояснення тому, що спостерігав космічний телескоп Габбл.

Вчені вважають, що насправді цей слід із зірок швидше за все є галактикою без балджа (це сферична випускність, що складається із щільного скупчення зірок у центрі багатьох галактик), яку видно з ребра. Такі галактики є досить поширеним явищем і їх ще називають тонкими або плоскими галактиками.

За словами вчених, рух зірок, їх кількість, а також розмір вказують на те, що насправді це дуже далека галактика, принаймні такі ж астрономи вже бачили в ближчому до нас космосі. Астрономи вважають, що їх вирішення цієї загадки набагато простіше та легше підтвердити. Тобто вчені вважають, що ніякої чорної діри, що тікає, виявлено не було, хоча їх існування і можливе.

Щоб підтвердити свою теорію астрономи надали порівняння побаченої телескопом Хабл структури (вгорі) з добре відомою галактикою без балджа під назвою IC5249 (внизу) Фото: NASA

Щоб підтвердити свою теорію, астрономи надали порівняння побаченої телескопом Габбл структури з добре відомою галактикою без балджа під назвою IC5249. Її розміри та структура дуже схожі на галактику, яку побачили астрономи раніше.

Тому вчені вважають, що можна поставити крапку у розбіжностях із цього приводу, бо виявлений об'єкт є галактикою і поводиться як галактика. Але вчених все ж таки здивував той факт, що на такій величезній відстані від Землі існує така велика галактика, адже всі інші на відстані в районі 8 млрд світлових років від нас мають набагато менший розмір.

Як уже писав Фокус, згідно з моделюванням наша Земля вже мала зникнути, але цього не сталося. І вчені знаю чому, тому що розкрили одну із загадок Сонячної системи.