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Употребление каннабиса среди молодых людей связано с 30% случаев шизофрении, — исследование

Фото: Pexels | Хотя многие считают случайное употребление каннабиса безвредным, недавние исследования свидетельствуют об обратном

Хотя многие считают случайное употребление каннабиса безвредным, недавние исследования свидетельствуют об обратном. Они проявляют сильную корреляцию между употреблением каннабиса среди подростков и неблагоприятными последствиями для психического здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каннабис является одним из самых распространенных нелегальных наркотиков в мире, который употребляют около 192 миллионов человек во всем мире. По мере того как легализация каннабиса продолжает расширяться в Соединенных Штатах и других частях света, растет обеспокоенность потенциальными последствиями употребления вещества для здоровья, особенно среди подростков, пишет IFLScience.

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Два недавних исследования подчеркнули риски, связанные с употреблением каннабиса среди подростков, предположив, что его употребление может значительно повысить риск развития шизофрении и других психических расстройств. Эти исследования также указывают на то, что масштабы проблемы могут быть больше, чем считалось ранее, что подтверждает результаты предыдущих исследований о том, как каннабис может быть связан с возникновением психических заболеваний.

В первом исследовании, проведенном учеными Колумбийского университета, использовались данные Национального опроса о потреблении наркотиков и здоровье для анализа привычек подростков в употреблении каннабиса. Исследование показало, что даже случайное или рекреационное употребление каннабиса подростками связано с повышенным риском неблагоприятных последствий для психического здоровья, включая шизофрению.

Это тревожный результат, учитывая, что многие подростки и их родители считают употребление каннабиса безвредным.

Исследователи также обнаружили, что риск неблагоприятных последствий для психического здоровья был еще выше у тех, кто страдал расстройством, связанным с употреблением каннабиса. Исследование показало, что риск неблагоприятных последствий для психического здоровья у подростков с расстройствами, связанными с употреблением, в 3,5-4,5 раза выше, чем у подростков без расстройств.

Во втором исследовании, проведенном учеными из Дании, изучалась связь между расстройствами, связанными с употреблением каннабиса, и шизофренией. Исследователи проанализировали данные более 6 миллионов человек и обнаружили сильную корреляцию между расстройствами, связанными с употреблением каннабиса, и шизофренией у мужчин и женщин в возрасте 16-49 лет, причем риск был особенно высок среди молодых мужчин.

По оценкам авторов исследования, до 30% случаев шизофрении среди молодых мужчин в возрасте 21-30 лет могут быть связаны с употреблением каннабиса.

Эти результаты вызывают беспокойство, учитывая потенциально разрушительные последствия психических заболеваний для отдельных людей и их семей. Шизофрения, в частности, является серьезным психическим заболеванием, которое может быть чрезвычайно изнурительным, часто требующим пожизненного лечения и ухода.

Эти исследования имеют важные последствия для политики общественного здравоохранения, подчеркивая необходимость повышения осведомленности и просвещения о потенциальных рисках употребления каннабиса, особенно среди молодежи.

Поскольку доступ к сильнодействующим продуктам каннабиса продолжает расширяться, крайне важно также расширять профилактику, скрининг и лечение людей, которые могут столкнуться с психическими заболеваниями, связанными с употреблением каннабиса.

Хотя результаты этих исследований вызывают беспокойство, надежда не потеряна. В недавнем отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний говорится о том, что легализация каннабиса в США фактически привела к снижению его потребления подростками.

Выходит, что образовательные и просветительские кампании, направленные на разъяснение потенциальных рисков употребления каннабиса, могут быть эффективными в снижении употребления среди несовершеннолетних.

В заключение следует отметить, что эти исследования подчеркивают необходимость продолжения исследований, просвещения и политических мер для снижения распространенности расстройств, связанных с употреблением каннабиса среди молодежи, и смягчения их потенциально разрушительных последствий для психического здоровья.

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