Менструация и пивоварение — законные поводы для отгула: как в Древнем Египте прогуливали работу

Остракон из Британского музея обнаружил отговорки, которыми пользовались древнеегипетские рабочие, чтобы уйти с работы. От болезней до ухода за близкими — "журнал" дает интригующую картину их трудовой жизни.

Вы когда-нибудь использовали нелепые отговорки, чтобы не идти на работу? Не волнуйтесь, ваш секрет у нас в безопасности, по крайней мере, вы можете на это надеяться. К сожалению, для группы древних египтян их несчастные отговорки отчеканены на остроконе с индексом 514988001, который сейчас хранится в Британском музее, пишет IFLScience.

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Этот артефакт, датируемый 1250 годом до нашей эры, дает уникальную возможность заглянуть в трудовую жизнь древних египтян. Известняковый остракон служит в качестве журнала учета рабочего времени в течение 280 дней в году, где имена сорока работников перечислены в колонках с обеих сторон, сопровождаемые датами и причинами отсутствия.

Согласно описанию артефакта, написанному в двадцать четыре строки на новоегипетском иератическом языке на лицевой стороне и в двадцать одну строку на обратной стороне, слово или фраза, выделенная красным цветом, объясняет, почему работник отсутствовал на работе в этот день.

Среди сорока работников некоторые оправдания кажутся понятными, другие — менее. Например, Себа вызвали на работу после укуса скорпиона, а бедняге Пеннубу пришлось ухаживать за больной матерью.

В некоторых случаях работникам приходилось ухаживать за менструирующей женой или дочерью, но примечательно, что общество было достаточно прогрессивным, чтобы признать это уважительной причиной отсутствия.

Также интересно отметить, что некоторым работникам приходилось брать отгулы для бальзамирования и обертывания умерших родственников. Это был сложный и длительный процесс, в котором использовались ингредиенты, доставленные из разных уголков земного шара. Страсть к мумификации была настолько велика, что способствовала развитию древней глобальной торговой сети.

Когда работники не занимались бальзамированием, они проводили много времени, варя пиво — уважительное оправдание отсутствия в Древнем Египте. Пиво было питательным напитком, который давали детям и взрослым, и имело огромное значение для древнеегипетского общества. Оно было связано с богами и приносилось им в качестве подношения. Рабочие, строившие пирамиды, получали пиво как часть своего ежедневного рациона, а иногда пивом выплачивалась зарплата.

Этот увлекательный снимок жизни Древнего Египта показывает, что гибкий график работы не является современным изобретением. В наше беспрецедентное время нам всем не помешал бы выходной для расслабляющего пивоварения. Но удачи вам в объяснении этого своему отделу кадров!

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