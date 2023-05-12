Миллиарды долларов впустую. NASA резко изменило задачи аппарата, улетевшего в глубокий космос

После 17-летнего путешествия на край Солнечной системы у космического аппарата "Новые горизонты" теперь появится новая цель. Ученые очень недовольны таким решением.

Космический аппарат "Новые горизонты" 17 лет назад отправился в космос для исследования самых далеких уголков Солнечной системы. Сейчас он находится примерно в 50 раз дальше, чем расстояние от Солнца до Земли. Его приборы занимаются сбором данных о ледяных объектах, расположенных в поясе Койпера, что может помочь ученым узнать больше об истории формирования Солнечной системы. Но теперь NASA решило изменить цели его полета, с исследования самых далеких загадочных объектов в нашей звездной системе на изучение гелиосферы, то есть региона куда долетают солнечные частицы и сталкиваются с межзвездной средой. Ученые, которые занимаются миссией аппарат "Новые горизонты", очень расстроены таким решением, пишет Futurism.

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По словам Алана Стерна, главного исследователя миссии "Новые горизонты", NASA потратило на этот проект почти миллиард долларов, чтобы космическому аппарату удалось достичь пояса Койпера и изучить объекты, находящиеся в нем.

Космический аппарат "Новые горизонты" 17 лет назад отправился в космос для исследования самых далеких уголков Солнечной системы Фото: NASA

"Это очень странно, вы тратите миллиард долларов, чтобы космический аппарат долетел к краю Солнечной системы, чтобы исследовать объекты, которые могут раскрыть тайны ее формирования, а затем принимаете решение все изменить через 17 лет", — говорит Стерн.

По словам ученого еще ни один космический аппарат никогда не изучал пояс Койпера и вряд ли подобная миссия будет отправлена в этот регион в течение ближайших десятилетий.

Космический аппарат "Новые горизонты" был запущен в 2006 году и сейчас его миссия длится уже 17 лет и 3 месяца. Первоначальная цель аппарата состояла в изучении объектов, которые скрываются на краю нашей Солнечной системы, и представляют собой загадку для астрономов.

В 2015 году этот аппарат был первым, который смог приблизится к Плутону. В 2019 году аппарат подлетел к самому далекому объекту, который когда-либо посещали исследовательские зонды – астероиду Аррокот, размером в 35 км, который находится в поясе Койпера. Среди миллионов астероидов, которые кружат на краю Солнечной системы, "Новые горизонты" смог изучить 37.

В 2015 году этот аппарат был первым, который смог приблизится к Плутону Фото: NASA

Но в то же время космический аппарат также изучает Солнце и окружающую его среду, то есть гелиосферу, которая представляет собой границу Солнечной системы.

"Эти разные виды исследований не мешают друг другу. Нет причин отменять одну цель миссии и сосредоточить аппарат только на другой цели. Он может продолжать изучать пояс Койпера и гелиосферу одновременно", — говорит Стерн.

Но в NASA считают иначе, аргументируя это тем, что у аппарата недостаточно ресурсов для проведения тщательных наблюдений за объектами в поясе Койпера, а потому цель его миссии нужно изменить только она изучение Солнца и его окружающей среды. По крайней мере именно на эти исследования теперь будут выделяться деньги.

Но Стерн и его команда пытаются заставить NASA изменить свое решение, хотя это пока безрезультатно.

"Мы считаем, что прекращать исследование пояса Койпера очень недальновидно и преждевременно. Это золотая жила с точки зрения науки, ведь здесь можно найти информацию о самых ранних этапах существования Солнечной системы", — говорит Стерн.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самый мощный космический взрыв из всех известных, яркость которого в 2 триллиона раз больше, чем у Солнца. Этот космический взрыв продолжался целых три года, и он мощнее в 10 раз, чем взрыв любой известной сверхновой.

Также Фокус писал о том, что в NASA приняли решение продлить миссию космического аппарата "Вояджер-2", который уже 45 лет изучает космос и покинул пределы Солнечной системы.