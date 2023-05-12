Антидепрессанты против хронической боли: почему нам нужно переосмыслить способ лечения

Хроническая боль поражает миллионы людей во всем мире, но современные методы лечения могут быть не столь эффективны, как мы считали ранее.

Новое исследование показало, что эффективность антидепрессантов в лечении хронических болей не совсем определена. Хотя предварительные данные свидетельствовали о том, что эти препараты могут облегчить невропатическую боль, результаты масштабного мета-анализа замутили воду. Причины хронической боли многообразны и до конца не изучены, пишет IFLScience.

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Исследовательская группа из Великобритании изучила многочисленные базы данных, чтобы найти любые исследования или клинические испытания, в которых людям с хронической болью назначались антидепрессанты, а затем провела комплексный сетевой мета-анализ, чтобы оценить эффективность различных препаратов.

В результате поиска было найдено 176 исследований, включающих почти 29 000 участников, которые получали 89 различных препаратов или их комбинаций для облегчения боли при таких заболеваниях, как фибромиалгия, нервная боль или боль в опорно-двигательном аппарате. Чаще всего использовались такие препараты, как SNRIs, TCAs и SSRIs.

Результаты мета-анализа были отрезвляющими: дулоксетин оказался единственным антидепрессантом, который, похоже, обеспечивал некоторую пользу в облегчении боли, причем пациенты, принимавшие стандартную дозу, чаще чувствовали себя лучше, чем при приеме плацебо.

Милнаципран был возможным претендентом, но доказательств его эффективности было недостаточно. Что касается всех остальных антидепрессантов, данные не дали достаточных оснований для заключения о том, эффективны ли они для облегчения боли.

Некоторые из них оказывали незначительное влияние на настроение, но в исследованиях не учитывалось состояние психического здоровья участников, что делало результаты неопределенными.

Безопасность была еще одной проблемой: данные не предоставили надежных доказательств безопасности антидепрессантов при лечении хронической боли в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Тем не менее исследователи предостерегли: пациенты, которые считают антидепрессанты эффективными, должны придерживаться их. И хотя результаты исследования оказались неутешительными, они надеются, что они помогут политикам назначать антидепрессанты с учетом индивидуальных потребностей.

По словам экспертов, полученные результаты не обязательно свидетельствуют о бесполезности препаратов, а скорее подчеркивают необходимость проведения более качественных клинических испытаний и индивидуального подхода.

Исследователи утверждают, как показывает этот комплексный анализ, когда клинические испытания проводятся исходя из предположения, что болевые ощущения у всех одинаковы, большинство антидепрессантов оказываются малоэффективными для лечения хронической боли.

Боль проявляется по-разному у разных людей, и не все будут реагировать на одни и те же препараты. Мы должны задать вопрос не "эффективны ли антидепрессанты для лечения боли?", а "для кого антидепрессанты эффективны?".

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