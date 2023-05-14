Эпическая битва. Жестокую схватку двух крупных самцов гризли смогли увидеть на Аляске (видео)

Фотограф дикой природы сделал уникальные кадры битвы между самцами медведей за право доминировать в брачный период.

Фотограф Брэд Джозефс смог заснять на видео схватку двух крупных гризли и, по его словам, это была эпическая битва, которая представляла собой самую долгую и самую интенсивную драку между такими медведями из всех, что он когда-либо видел, пишет Live Science.

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Брэд Джозефс посетил национальный парк и заповедник Лейк-Кларк, расположенный на юге Аляски, США, чтобы наблюдать за жизнью диких животных. Ему посчастливилось стать свидетелем жестокой схватки между двумя неравными по силам гризли. Один медведь был крупнее и старше другого, и оба хищника сражались за право доминировать во время брачного периода.

Фотограф дикой природы смог сделать уникальное видео данной схватки и разместил его на своем канале в YouTube, которое на момент публикации новости набрало уже 425 тысяч просмотров. По словам Джозефса, драка длилась почти 9 минут и это была самая длинная и самая интенсивная подобная драка между гризли из всех, что он когда-либо наблюдал.

На видео можно увидеть, что схватка началась в положении на четырех лапах, после чего медведи встали на две лапы и продолжили выяснять, кто же из них главный самец во время брачного периода этих хищников. Через некоторое время, казалось бы, медведи устали, но затем они собрались с силами и продолжили драку. В конце концов один из медведей проиграл битву и отступил, склонив голову в знак подчинения.

Гризли, которые стоят на четырех лапах могут иметь рост от 1 до 1,5 метров, а когда становятся на две лапы, то их рост достигает 2,7 метров. При этом самцы медведей гризли могут весить до 400 кг.

Во время брачного периода, который продолжается с мая по июль, очень часто крупные самцы прогоняют более мелких сородичей. Но если же гризли имеют примерно одинаковый размер, то начинается драка за доминирование.

В штате Аляска проживет половина из 60 тысяч гризли, которые живут в Северной Америке.

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