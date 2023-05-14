Обнаружен 400-летний скелет одного из первых колонистов Америки: его похоронили не совсем обычно

Одного из первых жителей Нового Света, который умер в подростковом возрасте, похоронили не так, как обычно это делали сотни лет назад.

Археологи во время раскопок в штате Мэриленд, США, обнаружили могилу подростка, который, возможно, был одним из первых европейских колонистов, которые прибыли в Северную Америку примерно 400 лет назад, пишет Live Science.

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Американские археологи обнаружили останки подростка европейского происхождения, который умер в возрасте от 14 до 16 лет, на территории Города Святой Марии. Это был колониальный городок и столица колонии Мэриленд. В настоящее время это большой исторический район, который включает в себя реконструкцию первоначального поселения, а также музей.

Ученых удивил тот факт, что подростка похоронили не так, как обычно это делали в то время. Особенно это касалось некоторых физических характеристик останов и положения скелета. По словам ученых, похоже на то, что подростка не положили в могилу, а бросили, в результате чего у него были необычно вывернуты бедра и руки находились в разных положениях.

Если обычно трупы 400 лет назад заворачивали в погребальный саван, то в данном случае подростка положили или бросили в могилу без ничего. На это указывает расположение его ног, которые в противном случае должны были размещаться по-другому. При этом выяснилось, что правая нога мальчика сломана в двух местах. Археологи предположили, что, учитывая отсутствие следов заживления травмы, нога была сломана незадолго до смерти мальчика.

Археологии во время раскопок в штате Мэриленд, США, обнаружили могилу подростка, который, возможно, был одним из первых европейских колонистов, которые прибыли в Северную Америку примерно 400 лет назад Фото: Live Science

Ученые считают, что мальчика похоронили не сразу после, того как он умер. На это указывает странное положение его останков и особенности конечностей. Неестественный вид частей тела подростка мог быть вызван тем, что тело уже подверглось трупному окоченению. То есть мальчик уже умер давно, а только через некоторое время его труп спустили в могилу.

Археологи пришли к выводу, что подросток прибыл в Америку примерно в 1630-х годах вместе первой волной европейских поселенцев в Новом Свете. Пока что ученые не знают ничего о личности мальчика, но предполагают, что он прожил недолго после приезда на новое место жительства.

Возможно он был слугой у какой-то семьи или наемным рабочим и в этом были свои преимущества. В колонии Мэриленд после отработки определенного срока контракта можно было получить участок земли в свою собственность. Поэтому, возможно, подросток преследовал именно эту цель, говорят ученые.

Реконструкция столицы колонии Мэриленд Фото: Wikipedia

Скелет подростка археологи нашли через два года после того, как обнаружили недалеко от места его захоронения затерянный форт, который построили одни из первых колонистов. Также археологи обнаружили в этом районе уникальную серебряную монету с изображением английского короля Карла I, которой почти 400 лет.

Ученые отправят скелет мальчика для дальнейших исследований в Смитсоновский институт в Вашингтоне, после чего перезахоронят его недалеко от места, где обнаружили останки.

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