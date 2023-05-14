Обнаружен 400-летний скелет одного из первых колонистов Америки: его похоронили не совсем обычно
Одного из первых жителей Нового Света, который умер в подростковом возрасте, похоронили не так, как обычно это делали сотни лет назад.
Археологи во время раскопок в штате Мэриленд, США, обнаружили могилу подростка, который, возможно, был одним из первых европейских колонистов, которые прибыли в Северную Америку примерно 400 лет назад, пишет Live Science.
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Американские археологи обнаружили останки подростка европейского происхождения, который умер в возрасте от 14 до 16 лет, на территории Города Святой Марии. Это был колониальный городок и столица колонии Мэриленд. В настоящее время это большой исторический район, который включает в себя реконструкцию первоначального поселения, а также музей.
Ученых удивил тот факт, что подростка похоронили не так, как обычно это делали в то время. Особенно это касалось некоторых физических характеристик останов и положения скелета. По словам ученых, похоже на то, что подростка не положили в могилу, а бросили, в результате чего у него были необычно вывернуты бедра и руки находились в разных положениях.
Если обычно трупы 400 лет назад заворачивали в погребальный саван, то в данном случае подростка положили или бросили в могилу без ничего. На это указывает расположение его ног, которые в противном случае должны были размещаться по-другому. При этом выяснилось, что правая нога мальчика сломана в двух местах. Археологи предположили, что, учитывая отсутствие следов заживления травмы, нога была сломана незадолго до смерти мальчика.
Ученые считают, что мальчика похоронили не сразу после, того как он умер. На это указывает странное положение его останков и особенности конечностей. Неестественный вид частей тела подростка мог быть вызван тем, что тело уже подверглось трупному окоченению. То есть мальчик уже умер давно, а только через некоторое время его труп спустили в могилу.
Археологи пришли к выводу, что подросток прибыл в Америку примерно в 1630-х годах вместе первой волной европейских поселенцев в Новом Свете. Пока что ученые не знают ничего о личности мальчика, но предполагают, что он прожил недолго после приезда на новое место жительства.
Возможно он был слугой у какой-то семьи или наемным рабочим и в этом были свои преимущества. В колонии Мэриленд после отработки определенного срока контракта можно было получить участок земли в свою собственность. Поэтому, возможно, подросток преследовал именно эту цель, говорят ученые.
Скелет подростка археологи нашли через два года после того, как обнаружили недалеко от места его захоронения затерянный форт, который построили одни из первых колонистов. Также археологи обнаружили в этом районе уникальную серебряную монету с изображением английского короля Карла I, которой почти 400 лет.
Ученые отправят скелет мальчика для дальнейших исследований в Смитсоновский институт в Вашингтоне, после чего перезахоронят его недалеко от места, где обнаружили останки.
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