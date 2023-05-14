Кольца Сатурна оказались намного моложе самой планеты: сколько им на самом деле лет

Ученые считают, что кольца газового гиганта в 10 раз моложе самого Сатурна.

Кольца Сатурна стали настолько неотъемлемым явлением при изображении планеты, что сложно даже представить этот газовый гигант без них. Но теперь ученые считают, что на самом деле эти кольца образовались не одновременно с самой планетой и не такие древние, как Сатурн, пишет IFLScience.

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Сейчас ученые предполагают, что все планеты Солнечной системы образовались примерно 4,5 млрд лет назад из протопланетного диска из газа и пыли, окружающего Солнце. Среди них конечно же был и Сатурн. Но новое исследование, опубликованное в издании Science Advances, показывает, что известные кольца газового гиганта не такие древние как сама планета и появились только 400 млн лет назад.

С помощью архивных данных космического аппарата "Кассини" ученые смогли определить более точный возраст колец Сатурна по количеству пыли, которая в них накопилась. Космическая пыль распространена по всей Солнечной системе, и она может покрывать собой планеты, их спутники и астероиды. Также эта пыль покрывает ледяные частицы, из которых состоят кольца Сатурна.

По словам ученых, эти кольца почти полностью состоят из чистого водяного льда, а это означает, что они слишком чистые, чтобы считаться древними. То есть пыль их покрывала только в течение последних четырех сотен миллионов лет, а не в течение четырех миллиардов лет.

Известные кольца газового гиганта не такие древние как сама планета и появились только 400 млн лет назад Фото: NASA

По оценкам ученых, каждый год в кольцах Сатурна должен накапливаться примерно 1 грамм космической пыли на 0,09 квадратных метра. Самые яркие кольца газового гиганта по площади эквивалентны площади почти 30 Земель, то есть они занимают от 70 до 140 тысяч км пространства. Таким образом каждый год на кольцах оседает примерно 166 млрд тонн пыли. Но даже это огромное количество не сравнится с массой самих колец.

По словам ученых, теперь ясно сколько примерно лет кольцам Сатурна, но до сих пор не ясно, каким образом образовались эти структуры 400 млн лет назад вокруг газового гиганта. Некоторые астрономы предполагают, что они появились в результате распада на части огромного спутника планеты.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили несколько десятков новых спутников у Сатурна, самые маленькие, из которых имеют диаметр всего в 2,5 км. Теперь Сатурн оказался единственной известной планетой, у которой больше 100 спутников. Хотя лидерство в этом плане всего несколько месяцев удерживал Юпитер, благодаря обнаруженным новым спутникам и у этого газового гиганта.

Также Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили в кольцах Сатурна загадочное явление, которое они пока не могут объяснить.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, что кольца Сатурна не вечные и исчезнут раньше, чем может исчезнуть сама планета. Как уже писал Фокус, самые внутренние кольца газового гиганта уже исчезают и ученые примерно знают, когда их не станет совсем.