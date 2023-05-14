Знаменитая история. Действительно ли на Земле был библейский Всемирный потоп: что говорят ученые

Исследователи считают, что истории о Всемирном потопе появились намного раньше, чем сама Библия.

Одна из самых известных историй, о которых говорится в Библии, в частности в Ветхом завете, касается такого события, как Всемирный потоп. Согласно религиозным текстам, когда Ною было 600 лет, то с неба начал лить непрерывный сильный дождь. Это привело к тому, что Земля была затоплена. Таким образом, согласно главной книге христианства, Бог наказал людей за их грехи. Поскольку Ной был праведником, то Бог ему приказал построить ковчег (известный как Ноев ковчег) и взять свою семью, а также "каждой твари по паре". Но могло ли на самом деле случиться на Земле такое глобальное событие как Всемирный потоп? На этот вопрос отвечают ученые, пишет Live Science.

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Сейчас ученые считают, что библейская история о Всемирном потопе основана на более древних, чем сама Библия рассказах. Скорее всего авторы Ветхого завета, созданного между 800 и 500 годами до нашей эры, вдохновлялись более ранними рассказами. Ученые считают, что скорее всего это был вольный пересказ возможно совсем не таких катастрофических событий на планете.

Одна из самых известных историй, о которых говорится в Библии, в частности в Ветхом завете, касается такого события, как Всемирный потоп Фото: Live Science

Ученые считают, что в тексте, описывающем потоп есть много сомнительных моментов. Например, Ной прожил 600 лет, а как известно так долго люди жить не могут. С другой стороны, если бы в Ноев ковчег поместились животные в количестве только одной пары, то этого бы не хватило для дальнейшего развития огромного разнообразия живых существ на Земле. И самое главное вообще непонятно, как животные с разных концов планеты добрались к ковчегу. Итак, был Всемирный потоп или нет?

По словам Дэвида Монтгомери из Вашингтонского университета, США, ученые до сих пор так и не обнаружили в геологической истории планеты доказательств того, что на Земле случилось такое огромное наводнение, как описано в Библии.

"Никакие научные данные не показывают, что на нашей планете когда-либо случилось нечто похожее на Всемирный потоп. Это просто невозможно. Согласно Библии, вода достигла такого уровня, что покрыла собой даже самые высокие горы, но этого не могло случиться, потому как на нашей планете просто нет такого количества воды", — говорит Монтгомери.

По словам ученого, даже если допустить факт того, что с неба начал лить очень сильный постоянный дождь, то есть вся вода из атмосферы упала на Землю, то планету бы затопило. Но в этом случае уровень водного покрова не превысил бы …2,5 см.

Монтгомери считает, что даже если бы растаяли все ледники и ледяные щиты на Земле, то уровень водного покрова планеты достиг бы только 60 метров. Но можно взять еще один потенциальный фактор глобального потопа – подземные воды. В коре Земли находится примерно 23 млн кубических километров воды. Если бы вся эта вода также вышла на поверхность, то планету покрыло бы водой на высоту в 180 метров. То есть, учитывая высоту, например, горы Эверест, которая составляет почти 9 км, всей воды на планете не хватило бы, чтобы затопить самые высокие горы.

Учитывая высоту, например, горы Эверест, которая составляет почти 9 км, всей воды на планете не хватило бы, чтобы затопить самые высокие горы Фото: BBC

С другой стороны, по словам Монтгомери, источником истории о Всемирном потопе могли служить более локальные масштабные наводнения.

"Такое огромное наводнение, например, когда Средиземное море могло выйти со своих берегов, являлось настоящей катастрофой глобального масштаба для жителей прибрежных регионов. Собственно, мог быть затоплен весь известный им мир. Поэтому неудивительно, что это наводнение могли назвать Всемирным потопом. Но сейчас нет данных о том, что такое событие вообще произошло. Скорее всего это было менее масштабное наводнение, которое превратили в катастрофу мирового масштаба", — говорит Монтгомери.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, когда появился Панамский перешеек, соединяющий две Америки. Появление нового участка суши повлияло на климат на планете и способствовало миграции растений и животных.

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