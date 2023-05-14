Суша, изменившая Землю. Когда появился Панамский перешеек, соединяющий две Америки

Появление нового участка повлияло на климат на планете и способствовало миграции растений и животных, утверждают ученые.

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Изначально два континента, Северная и Южная Америка, были никак не связаны между собой, но затем появилась тонкая полоска суши, известная, как Панамский перешеек. Появление этого участка повлияло на климат на Земле, а также способствовало миграции растений и животных. То это был очень важный этап в эволюции планеты и ученые рассказали, когда же появилась эта связь между континентами, пишет Live Science.

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По словам Камило Монтеса, геолога из Колумбии, вопрос о том, когда именно появился Панамский перешеек до сих пор остается спорным. Считается, что этот участок суши появился в результате движения литосферных плит, которые покрывают кору Земли. По словам Монтеса, перешеек возник тогда, когда Карибская плита вклинилась между литосферными плитами, несущими два континента.

Данные о том, когда произошло это событие разнятся в разных исследованиях. Одни ученые считают, что перешеек появился еще 23 млн назад, другие – что в промежутке между 6 и 15 млн лет назад, а третьи, что это произошло всего 3 млн лет назад.

Появившаяся связь между двумя разными континентами в виде тонкой полоски суши оказала огромное влияние на всю планету Фото: Wikipedia

По словам ученых, Панамский перешеек не сразу стал цельным участком суши, соединяющим обе Америки. Для этого потребовались пара миллионов лет. В результате и в Атлантическом, и в Тихом океане изменились направления океанических течений.

По словам Карлоса Харамильо из Смитсоновского института тропических исследований, Панама, имеено появление этого сухопутного коридора между континентами существенно повлияло на то, что мы имеем такой климат на Земле, как сейчас. По словам ученого, полоска суши шириной от 50 до 200 км и длиной примерно 640 км оказала глобальное влияние на всю планету.

И речь здесь идет не только о климате, ведь сухопутный коридор привел к массовой миграции животных и растений между континентами. Например, некоторые живые виды в Северной Америке имеют своих предков в Южной Америке. В то же время морские существа, жившие в одной среде и оказавшись разделенными новым участком суши, стали эволюционировать отдельно друг от друга.

Изначально два континента, Северная и Южная Америка, были никак не связаны между собой, но затем появилась тонкая полоска суши, известная, как Панамский перешеек Фото: Wikipedia

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что очень горячий океан необычным образом влияет на рыб. Исследователи обнаружили, что рекордное нагревание Мирового океана оказывает противоположный предполагаемому эффект.

Также Фокус писал о том, что высоко в атмосфере Земли что-то издает непонятные звуки и ученые пока не могут их объяснить. Исследователи зафиксировали необычный повторяющийся инфразвуковой шум в стратосфере, и они не могут понять, что является его источником.

Как уже писал Фокус, найден еще один простой способ доказать приверженцам теории плоской Земли, что наша планета на самом деле круглая.