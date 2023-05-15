Как молодым мамам избавиться от чувства вины: ученые рассказали, как преодолеть этот кризис

В новом исследовании ученые рассказали, как перестать себя винить за то, что вы не "идеальный родитель".

С развитием социальных сетей, в особенности Instagram, где люди часто создают идеальную картинку, имеющую мало общего с реальностью, молодые родители все чаще сталкиваются с виной за то, что не являются "идеальными", пишет Daily Mail.

В новом исследовании сертифицированная доула и специалист по гипнозу Эмма Армстрон и эксперт по воспитанию Иллиин Моррисон рассказали, почему не стоит корить себя за несоответствие "идеальной картинки" мамы из соцсетей, и как преодолеть это чувство вины. Во-первых, важно понимать, что в социальных сетях люди публикуют лишь лучшие моменты материнства и отцовства, а разочарование, истощение и срывы, как правило, остаются за кадром. Во-вторых, эксперты уверены, что если сосредоточиться на чувстве вины, родители, увы, "будут обречены".

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Исследователи отмечают, что существует два типа "материнской вины": одна приносит пользу, другая — стыдит. Первая, как правило, побуждает нас действовать — родители задаются вопросом, почему чувствуют себя виноватыми и пытаются исправить положение вещей. Второй вид вины лишь вызывает у родителей стыд и заставляет чувствовать себя ужасно, но никак не побуждает действовать.

Чувство вины за усталость, разочарование и гнев

По словам Армстрон, многие родители часто винят себя за то, что чувствуют усталость, расстраиваются или злятся. Как правило, эти чувства просыпаются в период ночных кормлений и постоянного беспокойства о новорожденном.

Исследователи отмечают, что правда заключается в том, что эти чувства вполне естественны. Забота о младенце — тяжелая работа, а потому чувство разочарования и злости вполне нормальны. Не стоит сосредотачиваться на них и концентрировать внимание на улыбающихся лицах других матерей в социальных сетях — это лишь картинка.

Вина за совместный сон

Исследования показывают, что совместный сон становится все более популярным, однако медики и ученые не одобряют его, так как он связан с трагедией здоровых младенцев, умирающих во сне от удушья.

Однако недавний опрос показал, что 88% родителей в США предпочитают совместный сон, так как он заставляет их чувствовать себя ближе к детям. По словам Армстронг, чувство вины за то, что вы попробовали разные методы может заставить молодых родителей чувствовать себя плохо, будто они делают что-то неправильно. Однако эксперты настаивают, что важно помнить: то, что кажется вам правильным, таким и является.

Армстронг с коллегой рекомендуют снизить ожидания относительно сна вашего ребенка — это поможет чувствовать себя более непринужденно. Важно помнить, что в первые три года жизни дети много проходят, их мозг развивается, а сон может сильно измениться. А потому, сделайте себе одолжение и дайте себе передышку. Чем меньше давления вы оказываете на себя, тем лучше.

Вина за то, что теряю себя старого

Воспитание ребенка может быть радостью, однако оно также означает отказ от прежней жизни ради совершенно новой. Молодые родители могут испытывать желание свободы, чтобы иметь возможность пойти куда-то или сделать что-то, что могли позволить себе ранее, а это может привести к развитию чувства вины.

По словам Армстронг, в большинстве случаев молодым родителям кажется, но они теряют себя и это их угнетает. Правда в том, что вы в действительности "потеряли того человека, каким были ранее", а потому вполне нормально оплакивать его. Когда у вас рождается ребенок, вы претерпеваете большую трансформацию, перерождение в нового себя

Эксперты советуют взглянуть на ситуацию с другой стороны — это, по-прежнему, вы, но уже больше. Также исследователи отмечают, что новоиспеченные родители могут найти способы почтить себя прежних, например, встретиться с друзьями, насладиться коктейлем или просто наметить план куда-то сходить.

Вина за возвращение на работу

Статистика показывает, что многие родители чувствуют себя ужасно после возвращения на работу, после того, как провели месяцы со своими малышами. Кроме того, это означает, что они вынуждены отдавать своих детей в детские сады или оставлять с няней, то есть под присмотром чужих людей.

Армстрон призывает молодых родителей в этот период проявить к себе сочувствие и вспомнить, что на самом деле вы действуете в интересах своей семьи. Как и ко всему, к изменениям может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть, но знайте, что пока у вас и вашего ребенка есть надежная привязанность, они будут доверять вам.

Абстрагируйтесь от соцсетей

По словам Армстронг, лучшее, что могут сделать молодые родители — абстрагироваться от социальных сетей. Во-первых, помните, что картинка в Instagram — это всего лишь картинка, которая не показывает большей части реальной жизни, где люди убирают по дом, выгуливают собаку и пытаетесь держать себя в руках. Во-вторых, помните, что лучшее, что вы можете дать своему ребенку — это ваше время. И когда у вас его не так много, постарайтесь создать распорядок, чтобы правильно распорядиться свободным временем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли простой способ уменьшить чувство вины у человека.