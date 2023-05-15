Пепси и бургеры: действительно ли западная диета увеличивает риск болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили связь между западной диетой и риском развития болезни Альцгеймера, а также обнаружили потенциальных защитников в виде омеги-3 и пробиотиков.

В стремлении разгадать тайны болезни Альцгеймера исследователи достигают значительных успехов, углубляясь в хитросплетение факторов, влияющих на нашу восприимчивость к этому изнурительному заболеванию. Среди этих факторов лежит остро интересное открытие: наши пищевые повадки, особенно в западном мире, могут играть значительную роль, пишет ScienceAlert.

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Всесторонний анализ 38 последних исследований, проведенных в течение пяти лет, пролил свет на западную модель питания как на фактор риска развития болезни Альцгеймера легкой и средней степени тяжести. Напротив, средиземноморская диета, кетогенная диета, включение в рацион омега-3 жирных кислот и пробиотиков дают проблеск надежды, что они защищают от болезни, хотя и в основном в легких и умеренных случаях.

Группа уважаемых исследователей из различных институтов Китая представила убедительное предложение: изменение нашего рациона питания может стать ключом к снижению риска развития болезни Альцгеймера и других форм деменции, одновременно смягчая когнитивные разрушения, которые она на нас обрушивает.

"Принятие конкретных мер по улучшению питания может потенциально замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера, прокладывая путь к улучшению когнитивных функций и повышению качества жизни", — утверждают исследователи в своих опубликованных результатах.

Примечательно, что эти пищевые вмешательства продемонстрировали ощутимые преимущества в когнитивной функции и качестве жизни среди людей, страдающих болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести. Более того, они продемонстрировали потенциал для замедления неумолимого развития болезни.

Хотя точное происхождение болезни Альцгеймера остается неустановленным, научное сообщество получило представление о пагубном воздействии болезни на мозг. Накопление пептидов амилоид-бета (Aβ) и скоплений белка тау в нейронных структурах, важных для познания и памяти, лежит в основе этого разрушительного состояния.

В этом контексте сложное взаимодействие между выбором рациона питания и воспалением становится ключевым моментом. Западная диета, изобилующая насыщенными жирами, сахаром и солью, потенциально подвергает наш организм дополнительному стрессу, делая нас более восприимчивыми к лапам деменции.

"Основные механизмы связаны с уменьшением окислительного стресса, воспаления и накопления пептидов Aβ", — объясняют исследователи, подчеркивая хитросплетение связей между питанием и здоровьем мозга.

В то время как в средиземноморской диете преобладают цельные зерна, фрукты, овощи и морепродукты, кетогенная диета предлагает особый подход, характеризующийся высоким содержанием жиров и низким потреблением углеводов. Однако важно отметить, что кетогенная диета связана с определенными рисками для здоровья и должна применяться под руководством медицинских специалистов.

Учитывая, что деменцией страдают более 50 миллионов человек во всем мире, и их число постоянно растет, усилия по снижению риска приобретают первостепенное значение, в то время как поиски лекарства не прекращаются.

Неустанные поиски разгадки хитросплетений между диетой и болезнью Альцгеймера продолжаются, предлагая ученым более глубокое понимание глубокого влияния нашего кулинарного выбора на мозг.

"Полученные результаты неопровержимо свидетельствуют о том, что диетические мероприятия способны замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера, улучшить когнитивные функции и повысить общее качество жизни больных", — утверждают исследователи.

Однако многочисленные пробелы в знаниях сохраняются, что требует более всестороннего изучения сложной связи между питанием и болезнью Альцгеймера.

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