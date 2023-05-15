Втираем опасные химикаты в лицо. Ученые рассказали, чем может быть опасна косметика

Эксперт по токсикологии провела ряд тестов, после чего сменила косметику — результаты оказались крайне волнующими.

Европейские данные свидетельствуют о том, что существует около 170 ингредиентов PFAS ("вечных химикатов"), которые используются в производстве косметики и средств личной гигиены. Более того, некоторые исследования свидетельствуют о том, что ежегодно в сточные воды попадает боле 80 000 кг вечных химикатов, которые загрязняют окружающую среду, пишет Science Alert.

В новом исследовании доцент кафедры химии окружающей среды и токсикологии Карлтонского университета Эми Рэнд исследовала косметические средства. Она рассказывает, что с началом пандемии коронавируса и изоляции начала больше времени уделять своему внешнему виду, а потому обзавелась новым ритуалом. Каждое утро и вечер она наносила на свое лицо тонер, сыворотку и крем, а затем решила проверить эти средства и результаты оказались весьма удручающими.

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Пер- и полифторалкильные вещества, также известные как PFAS и вечные химикаты, используются в качестве ингредиентов, которые делают продукты водонепроницаемыми, долговечными и помогают им плавно распределяться по коже. Однако они также стойкими загрязнителями окружающей среды. Более ранние исследования уже показали, что их уже обнаружили в сточных водах, на суше, в продуктах, в телах животных и даже нас самих.

Ученые отмечают, что их стабильность делает их коммерчески полезными, однако также и опасными — ведь не существует механизма их деградации в окружающей среде, а потому они попросту накапливаются, и уже обнаружены даже в самых отдаленных уголках мира. Ранее исследователи также обнаружили, что вечные химикаты накапливаются и в организме человека: ученые изучили тысячи образцов крови, и в каждом из них были обнаружены несколько видов PFAS.

PFAS в продуктах личной гигиены

В новом исследовании ученые проверили косметику и средства личной гигиены, купленные в Канаде, в том числе:

бронзеры;

маскирующие средства;

основы;

кремы для бритья;

солнцезащитные кремы;

увлажняющие средства.

Ученые использовали приборы масс-спектрометрии, чтобы идентифицировать отдельные виды вечных химикатов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что высокие уровни PFAS показали продукты, содержащие следующие ингредиенты:

перфторалкилэтилфосфаты C6-16;

перфтороктилтриэтоксисилан;

перфторбутиловые эфиры.

Теперь исследователи предлагают, запретить использование PFAS в косметике и средствах личной гигиены. Кроме того, ученые считают, что можно также использовать "белые списки", в которых потребители могли бы видеть перечень производителей, не использующих вредные вечные химикаты.

Ранее Фокус писал об источниках химикатов в глазах: ученые предупредили об опасности контактных линз.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.