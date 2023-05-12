Источники химикатов в глазах: ученые предупредили об опасности контактных линз

Исследование показывает, что опасные находки были обнаружены в контактных линзах почти двух десятков популярных торговых марок.

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Лаборатория, сертифицированная Агентством по охране окружающей среды США (EPA), провела исследование десятков популярных производителей контактных линз и обнаружила нечто тревожное, пишет Science Alert.

Результаты исследования показывают, что в контактных линзах 18 популярных марок обнаружены признаки "вечных химикатов". Исследователи отмечают, что все образцы содержали следы органического фтора, который также является маркером для PFAS, в диапазоне от 105 частей на миллион (ppm) до 20 700 частей на миллион.

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Отметим, EPA сегодня отслеживает уровни PFAS только когда они попадают в питьевую воду, но их фактическое производство не контролируется, а потому влияние на организм человека все еще неизвестно. По словам главного научного сотрудника отдела наук об окружающей среде Пита Майерса, сравнение безопасных уровне "вечных химикатов" в воде и контактных линзах по своей сути несовершенно, результаты исследования все же вызывают опасение. Дело в том, что анализ показал, что все протестированные контактные линзы превышали 100 ppm, и фактически были в 50 000 раз выше, чем самый высокий уровень, который считается безопасным для питьевой воды.

Отметим, что PFAS (пер- и полифторалкилы) представляет собой группу синтетических химикатов, которые широко используются и являются устойчивыми к воде и маслам. Это также свидетельствует о том, что они чрезвычайно сложно разрушаются в окружающей среде.

Предыдущие исследования показывают, что "вечные химикаты" уже широко распространились по всему земному шару — ранее они были обнаружены в:

источниках воды;

каплях дождя;

почве;

животных;

людях.

Как и в случае с микропластиком, который также заполонил планету, ученые изо всех сил пытаются понять какое воздействие "вечные химикаты" оказывают на наше здоровье и какие их концентрации являются опасными для человека. К сожалению, ученые все еще ищут ответы на эти вопросы.

Однако предыдущие исследования уже показали, что некоторые PFAS связаны с более высоким риском развития рака и проблемами иммунной системы. Исследователи отмечают, что результаты данного анализа вызывают обеспокоенность, так как фактически означают, что ежедневно миллионы глаз по всему миру вступают в контакт с потенциально вредными химическими веществами.

Ранее Фокус писал о том, что найден способ очистить воду и почву от "вечных химикатов": понадобится мыло и растворитель.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.