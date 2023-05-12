Джерела хімікатів в очах: вчені попередили про небезпеку контактних лінз

Дослідження показує, що небезпечні знахідки виявили в контактних лінзах майже два десятки популярних торгових марок.

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Лабораторія, сертифікована Агентством з охорони навколишнього середовища США (EPA), провела дослідження десятків популярних виробників контактних лінз та виявила щось тривожне, пише Science Alert.

Результати дослідження показують, що у контактних лінзах 18 популярних марок виявлено ознаки "вічних хімікатів". Дослідники відзначають, що всі зразки містили сліди органічного фтору, який також є маркером для PFAS, у діапазоні від 105 на мільйон (ppm) до 20 700 частин на мільйон.

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Зазначимо, що EPA сьогодні відстежує рівні PFAS тільки коли вони потрапляють у питну воду, але їхнє фактичне виробництво не контролюється, а тому вплив на організм людини все ще невідомий. За словами головного наукового співробітника відділу наук про навколишнє середовище Піта Майєрса, порівняння безпечних рівнів "вічних хімікатів" у воді та контактних лінзах за своєю суттю недосконале, але результати дослідження все ж викликають побоювання. Річ у тому, що аналіз показав, що всі протестовані контактні лінзи перевищували рівень в 100 ppm, і фактично були в 50 000 разів вищими, ніж найвищий рівень, який вважається безпечним для питної води.

Зазначимо, що PFAS (пер- і поліфторалкіли) є групою синтетичних хімікатів, які широко використовуються і є стійкими до води та олій. Це також свідчить про те, що вони надзвичайно складно руйнуються у навколишньому середовищі.

Попередні дослідження показують, що "вічні хімікати" вже широко поширилися по всій земній кулі — раніше вони були виявлені в:

джерелах води;

краплях дощу;

ґрунті;

тваринах;

людях.

Як і у випадку з мікропластиком, який також заполонив планету, вчені щосили намагаються зрозуміти як "вічні хімікати" впливають на наше здоров'я і які їх концентрації є небезпечними для людини. На жаль, вчені досі шукають відповіді на ці запитання.

Однак попередні дослідження вже показали, що деякі PFAS пов'язані з вищим ризиком розвитку раку та проблемами імунної системи. Дослідники зазначають, що результати даного аналізу викликають стурбованість, оскільки фактично означають, що щодня мільйони очей у всьому світі вступають у контакт із потенційно шкідливими хімічними речовинами.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено спосіб очистити воду та ґрунт від "вічних хімікатів": знадобиться мило та розчинник.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.