Водный мир или что-то другое. Ученые узнали больше о загадочной планете, рядом с Землей

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб, чтобы получить дополнительную информацию о давно известной экзопланете.

Ученые считают, что одним из самых распространенных в нашей галактике типов планет являются мини-Нептуны. Эти экзопланеты имеют средний размер между размером Нептуна и Земли. Еще в 2009 году астрономы обнаружили новую планету, принадлежащую к вышеуказанному типу, и она получила название GJ 1214b или Gliese 1214b. Но все эти годы оставалось много вопросов без ответов касательно характеристик данной планеты. С помощью телескопа Уэбб ученые нашли ответы на некоторые из них, пишет ScienceAlert.

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Ученые пока не знают точно каким образом происходит эволюция экзопланет и их атмосфер. Для этого существует много теорий. Также ученые пока не знают, почему в нашей галактике находится очень много мини-Нептунов, но такой планеты не появилось в Солнечной системе. Возможно, с этим поможет разобраться изучение планеты GJ 1214b, говорят авторы нового исследования из Университета штата Мэриленд, США.

Данная экзопланета находится на расстоянии в 40 световых лет от нас (а это недалеко по космическим меркам) и вращается она вокруг звезды красного карлика Gliese 1214. Масса этой планеты примерно в 8 раз больше массы Земли, а по размеру она в 5 раз больше. Первичные наблюдения позволили ученым предположить, что это может быть водный мир с очень густой и плотной атмосферой, состоящей из пара.

Сравнение размеров Земли (слева), планеты GJ 1214b и Нептуна (справа) Фото: ScienceAlert

Но все остальные характеристики планеты выяснить так и не удалось. Но на помощь ученым пришел космический телескоп Уэбб, способный увидеть, что происходит на планетах даже сквозь густую атмосферу.

В результате новых наблюдений ученые выяснили, что температура на дневной и ночной стороне планеты значительно отличается, то есть как и ожидалось, на скрытой от света звезды стороне температура ниже. Но самое главное, что ученые смогли выяснить уровень этой температуры. По словам авторов исследования, температура на всей планете резко меняется от 165 градусов Цельсия до 279 градусов.

Ученые выяснили, что в атмосфере планеты присутствуют молекулы воды и метана. И эти оба соединения дают важную подсказку, каким образом сформировалась атмосфера этой планеты как изначально водного мира. Ученые пришли к выводу, что, учитывая тот факт, что атмосфера GJ 1214b не полностью соответствует составу ее звезды, то скорее всего она изменилась за миллионы лет эволюции.

По мнению ученых, эта экзопланета сформировалась намного дальше от своей звезды, а затем произошло какое-то событие, которое заставило ее орбиту измениться Фото: ESO/M. Kornmesser

По мнению ученых, эта экзопланета сформировалась намного дальше от своей звезды, а затем произошло какое-то событие, которое заставило ее орбиту измениться, и она стала вращаться намного ближе к красному карлику. Чем ближе подлетала планета к звезде, тем больше она теряла разных химических составляющих своей атмосферы, да и сама атмосфера стала меньше. Пока что астрономы не смогли уточнить полный химический состав планеты, но это будет сделано в будущем. Но точно здесь присутствует водород, вода и метан. Но экзопалента возможно в далеком прошлом имела больше воды в своем составе, а потому изначально была водным миром, считают ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые нашли две новые планеты, похожие по размерам на Землю. И расположены они относительно недалеко от нас. Хотя год здесь длится менее земного месяца, температура на этих экзопланетах колеблется в диапазоне от 24 до 75 градусов Цельсия. Две супер-Земли находятся в так называемой обитаемой зоне, но ученые пока не знают, есть ли на них жизнь.

Как уже писал Фокус, на Землю упал метеорит, которому 4,6 млрд лет, и он образовался в самом начале истории нашей Солнечной системы.