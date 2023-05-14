Астрономы обнаружили две новые супер-Земли возле близкой к нам звезды: что о них известно

Две экзопланеты вращаются вокруг звезды красного карлика в так называемой зоне обитаемости.

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Группа астрономов из Испании с помощью космического телескопа TESS обнаружила две новые экзопланеты, которые относятся к типу суперземля. Они вращается в так называемой зоне обитаемости своей звезды, а это означает, что на таких планетах потенциально может быть жидкая вода и соответственно жизнь. Но с этими планетами не все так просто, пишет Space.

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Космический телескоп TESS за время своей 5-летней работы в космосе смог обнаружить уже несколько тысяч планет. Многие их них астрономы признали экзопланетами, то есть небесным телами, вращающимися вокруг других звезд, но еще более 6 тысяч таких объектов ждут подтверждения статуса планеты.

Теперь же ученые подтвердили, что телескоп действительно нашел две новые суперземли, то есть экзопланеты, которые имеют немного больший размер, чем Земля. Но самое главное, что обе экзопланеты вращаются в зоне обитаемости своей звезды красного карлика под названием TOI-2095, расположенного в 137 световых годах от нас. По космическим меркам — это небольшое расстояние и можно сказать, что эта звезда находится недалеко от нас. Зона обитаемости любой звезды предполагает, что планеты, которые вращаются в этой зоне, могут иметь на поверхности жидкую воду и потенциальную внеземную жизнь.

Две экзопланеты вращаются вокруг звезды красного карлика в так называемой зоне обитаемости Фото: space.com

Две новые суперземли получили название TOI-2095b и TOI-2095c. Что о них известно?

Ближе к красному карлику находится экзопланета TOI-2095b. Ее расстояние от звезды составляет примерно 15 млн км, а это значит, что она вращается вокруг TOI-2095 в 10 раз ближе, чем Земля вокруг Солнца. По словам ученых, эта планета примерно в 1,4 раза больше Земли по размерам, но в то же время ее масса в 4 раза больше, чем масса нашей планеты. Один год на планете TOI-2095b длится всего 17,7 земных дней. Кстати планета имеет относительно комфортную температуру, которая колеблется в диапазоне от 24 до 75 градусов Цельсия.

Вторая суперземля под названием TOI-2095c расположена дальше, чем ее сосед, поэтому она совершает полный оборот вокруг звезды за 28,2 земных дня. То есть год здесь длится чуть меньше земного месяца. Что касается других характеристик, то на этой планете примерно такая же температура, как и на TOI-2095b. Но по размерам она меньше. По словам астрономов, планета TOI-2095c имеет размер, превышающий размер Земли в 1,3 раза, а ее масса больше массы нашей планеты в 7,5 раз.

Несмотря на то, что красные карлики являются самым распространенным типом звезд в космосе, наличие планет в их зоне обитаемости не всегда означает, что они подходят по своим условиям для появления жизни Фото: NASA

В то же время, несмотря на то, что красные карлики являются самым распространенным типом звезд в космосе, наличие планет в их зоне обитаемости не всегда означает, что они подходят по своим условиям для появления жизни.

Красные карлики представляют собой меньшие и более холодные звезды, чем Солнце, но в начале жизни этих звезд они выпускают очень сильное излучение в результате звездных вспышек. Если планеты вращаются очень близко к таким красным карликам, то это излучение и потоки плазмы могут уничтожить атмосферу экзопланет. К тому же ученые не уверены, что в таком случае на этих планетах может остаться вода в жидком виде, а у ж тем более может появиться жизнь.

В любом случае, по словам ученых, нужны дальнейшие наблюдения за двумя новыми суперземлями, чтобы выяснить, есть ли на них вода и могут ли они быть пригодными для жизни. И самое главное удалось ли этим планетам сохранить свою атмосферу.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили у Сатурна 62 новых спутника и теперь планета с кольцами отобрала титул лидера по количеству спутников в Солнечной системе у Юпитера.

Также Фокус писал о странной планете, которая является газовым гигантом и вращается вокруг своей звезды по очень необычной орбите. Таким образом экзопланета нарушает все известные теории.