Раскопана капсула времени: в Германии обнаружены 300-тысячелетние следы человека — самые древние в мире

Новые раскопки на палеолитическом участке Шеннинген открывают удивительный взгляд в прошлое — древние следы, разгадывающие тайны Homo heidelbergensis и их путешествие по Нижней Саксонии.

В Германии было сделано открытие. Среди древних остатков палеолитической стоянки Шеннинген, которой, как полагают, более 300 000 лет, лежит кладезь древнейших следов человечества. Эта находка перенесла нас в прошлое и распутала экосистемы нашей планеты сотни тысяч лет назад, пишет Jerusalem Post.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Проведя анализ, ученые разгадали секреты этих следов, проследив их происхождение от грозного вида, известного как Homo heidelbergensis. Эти древние первопроходцы не только выдержали ледяной климат, но и первыми среди себе подобных начали строить дома, изобретательно создавая простые жилища из дерева и камня.

Углубляясь в историю, исследователи предположили существование небольшого "гейдельбергского" клана, который когда-то кочевал по тем самым землям, что впоследствии стали Нижней Саксонией, известной нам сегодня.

Невероятно, но эта группа гармонично сосуществовала с существами, которые сегодня обитают лишь в глубинах нашего воображения — слонами, внушающими страх носорогами и множеством диких животных, что кажутся почти сюрреалистичными на фоне нашего современного мира.

Эти следы стали для нас порталом в прошлое, позволяющим нарисовать яркую картину экологического чуда, которое когда-то процветало в этом древнем царстве.

Благодаря этому междисциплинарному исследованию мы открываем проблески палеоэкологии и животного разнообразия, которые когда-то процветали на этой территории. Среди этих следов мы находим три неизгладимых отпечатка — воспоминания о шагах гомининов, которые являются самыми древними известными следами человека в Германии, оставленными Homo heidelbergensis.

В ходе последующего тщательного изучения исследователи обнаружили нечто еще. Двое из найденных следов принадлежали молодым людям, которые, судя по всему, пересекали некогда богатые озера в поисках пропитания — съедобных растений и сочных фруктов.

Замысловатые дорожки, отпечатавшиеся в земле, позволяют нам заглянуть в жизнь ранних гоминин, увидеть отголоски их повседневной жизни, когда они перемещались по миру, в котором жили стада величественных слонов и множество мелких млекопитающих.

Судя по этим следам, включая следы детей и подростков, вполне вероятно, что это было не собрание охотников, а скорее семейная прогулка.

Ранее Фокус писал о том, как древние люди выживали и питались. Ученые утверждают, что их зубы могут раскрыть подробности.

А также мы рассказывали об удивительной находке, переписывающей историю человечества, — доисторическом ручном топоре, которому 300 тыс. лет.