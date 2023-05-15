Выявлены первые в США случаи устойчивого к лекарствам тяжелого стригущего лишая

Согласно новому исследованию, два тяжелых случая грибковой болезни были выявлены у жителей города Нью-Йорк.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали новое исследование, в котором говорится, что в этой стране были обнаружены первые 2 случая появления устойчивого к лекарствам стригущего лишая. Ученые считают, что оба эти случая не связаны между собой, так как появились в разное время и в разных местах. Но это может служить сигналом к тому, что такая грибковая болезнь может распространяться и не поддаваться лечению известными препаратами, пишет ScienceAlert.

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Стригущий лишай или трихофития является грибковым заболеванием, которое поражает кожу, волосы и ногти. Причиной этой болезни являются несколько видов грибков и очень часто болезнь поражает именно кожу с появлением красных пятен и сыпи. Эта болезнь не является смертельной, но иногда, если ее не лечить она может перерасти в более сложные заболевания. Стригущий лишай передается человеку от животных.

Сначала ученые предположили, что причиной появления обоих случаев болезни стал такой вид грибка, как Trichophyton mentagrophytes, который передается от кошек, собак и кроликов. Позже ученые выяснили, что это был относительно недавно обнаруженный вид, известный как Trichophyton indotineae.

Хотя оба вида грибков очень похожи, но Trichophyton indotineae имеет защитные генетические мутации, которые могут препятствовать действию такого противогрибкового препарата как тербинафин. В таблетированной форме препарат назначают при различных инфекциях, вызванных грибками, поражающими кожу и ногти.

Впервые случай болезни устойчивой к этому препарату обнаружили еще 9 лет назад в Индии. А в 2020 году стало известно, что похожий случай был выявлен в Европе еще в 2011 году. Новые два случая болезни устойчивой к лекарствам оказались первыми в США.

Согласно новому исследованию два тяжелых случая грибковой болезни были выявлены у жителей города Нью-Йорк и ученые рассказали, когда именно они были обнаружены в новом исследовании.

Первый случай стригущего лишая, устойчивого к лекарствам был обнаружен в декабре 2021 года. Тогда 28-летняя беременная женщина обратилась в больницу из-за постоянных зудящих высыпаний на шее, животе и ягодицах. После рождения ребенка ей назначили тербинафин, но через две недели лечение прекратили из-за его неэффективности. Сыпь все же исчезла через месяц после лечения другим противогрибковым препаратом.

Второй случай был обнаружен у 47-летней женщины, но она обнаружила сыпь, находясь в Бангладеш. После приезда в США она прошел месячный курс лечения, который не дал результатов. Позже был использован другой препарат, что облегчило течение болезни.

Появление все большего количества бактерий, снижающих эффективность антибиотиков, стал серьезной проблемой в медицине, но возможность того, что грибки также могут противостоять лечению, вызывает тревогу, говорят ученые. Дело в том, что новые противогрибковые препараты создавать сложнее, чем препараты для лечения других болезней.

В то же время ученые считают, что разные варианты лечения грибковой инфекции, вызванной грибком Trichophyton indotineae, показывают свою эффективность. Хотя это проблема, на которую нельзя закрывать глаза, резюмируют ученые.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит только информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установки диагноза обязательно обратитесь к врачу.