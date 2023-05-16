Новое открытие: "суперзвезды" дали ответ астрономам на одну из загадок Млечного Пути

Ученые выяснили, что за созданием странных звездных скоплений в нашей галактике стоят "суперзвезды".

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы сделали важное открытие. Им удалось выяснить, каким образом появились странные скопления из миллионов звезд в Млечном Пути, пишет Forbes.

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Одна из загадок нашей галактики, да и вообще любой другой галактики во Вселенной, состоит в том, что астрономы не до конца понимают, как именно появились такие необычные группы из миллионов звезд, называемые шаровыми звездными скоплениями. Считается, что эти объекты, состоящие из плотно расположенных в пространстве звезд, являются самыми огромными по массе и самыми старыми звездными скоплениями в космосе.

Шаровое звездное скопление Омега Центавра находится в нашей галактике и является ее крупнейшим, самым ярким и самым массивным шаровым скоплением из известных. Это скопление находится на расстоянии в 15 тысяч световых лет от нас, поэтому оно является одним из самых близких к Земле. Диаметр звездного скопления составляет 150 световых лет, и оно состоит из примерно 10 млн звезд Фото: Forbes

Если смотреть на многие шаровые звездные скопления с Земли, то кажется, что все они расположены компактно в центре нашей галактики Млечный Путь. Сейчас астрономам известно о существовании 177 шаровых звездных скоплений, но многие вопросы, которые касаются этих огромным объектов, остаются без ответа. Какова природа этих звездных скоплений? Как они появились? И самое главное: почему в этих плотных группах из миллионов звезд последние значительно отличаются по составу, ведь они должны были появиться из одного облака из газа и пыли?

Многие десятилетия астрономы пытаются найти ответы на эти очень важные вопросы и теперь им, кажется это удалось сделать с помощью космического телескопа Уэбб. Ученые считают, что эти шаровые скопления могли создать сверхмассивные древние звезды.

В исследовании, опубликованном в журнале Astronomy and Astrophysics, сказано, что астрономам удалось обнаружить впервые химический след сверхмассивных звезд в шаровых звездных скоплениях, которые существовали уже через 440 млн лет после Большого взрыва. По словам ученых, древние "суперзвезды" имели массу, которая была больше массы Солнца в 5-10 тысяч раз. При этом температура в их ядре была выше в 5 раз, чем в ядре Солнца.

Шаровое звездное скопление М 22 также находится в нашей галактике, его диаметр составляет примерно 100 световых лет, и оно расположено на расстоянии в примерно 10 тысяч световых лет от нас, поэтому оно является одним из самых близких к Земле Фото: Forbes

Найти химические остатки таких сверхмассивных звезд очень сложно, ведь они исчезли очень быстро по космическим меркам. Но шаровые звездные скопления существуют, а потому их изучение дает возможность разгадать их природу, говорят ученые.

Авторы исследования указывают на то, что известным шаровым звездным скоплениям от 10 до 13 млрд лет, что есть они появились в ранней Вселенной. В то же время самые древние звезды могли прожить максимум 2 млн лет прежде, чем взорвались сверхновой. По словам ученых, поэтому они очень рано исчезли из наблюдаемых в настоящее время звездных скоплений, оставив лишь свои химические следы.

Новое открытие астрономы сделали благодаря наблюдению с помощью телескопа Уэбб одной из самых далеких и самых древних известных галактик под названием GN-z11. Считается, что она появилась примерно 13,4 млрд лет назад и телескоп поймал исходящий от нее свет, когда галактике было всего несколько десятков миллионов лет.

Галактика GN-z11 Фото: NASA

Анализ этого света показал очень высокое содержание азота, что, по мнению авторов исследования, можно объяснить только тем, что произошло сгорание водорода при экстремально высоких температурах.

В галактике GN-z11 звезды расположены очень плотно друг к другу, а это значит, что шаровые звездные скопления формировались внутри этой галактики еще в то время, когда сверхмассивные звезды все еще существовали, считают ученые.

Теперь астрономы хотят продолжить изучение других шаровых звездных скоплений в очень далеких галактиках, чтобы подтвердить свою теорию.

Как уже писал Фокус, в ночном небе Земли появится яркая голубая точка и она находится в 240 трлн км от нас. Яркая синяя точка на ночном небе, которую можно увидеть невооруженным глазом до конца мая, является одной из пяти самых ярких звезд, видимых с нашей планеты.