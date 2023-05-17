Космические сражения и пожиратели солнца: как викинги изображают последнюю битву за Землю

Рагнарек — апокалиптическое событие, которое по верованиям викингов приведет к концу света.

На протяжении всей истории человечества существовало бесчисленное количество мифов и легенд о конце света. От раннехристианских страхов перед воскресшим императором Нероном до загадочных пророчеств цивилизации мая эти истории очаровывали и интриговали нас. Однако лишь некоторые из них являются столь же знаковыми и известными, как видение викингов о конце света: Рагнарек, пишет IFLScience.

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Хотя другие древние цивилизации, такие как ацтеки или римляне, возможно, имели свои собственные концепции конца света, видение викингов не имело себе равных по масштабу и образности. Они изображали катастрофическое событие, которое приведет к уничтожению цивилизации, характеризующееся апокалиптической зимой, волками и змеями, пожирающими землю, вторжением богов и сущностей хаоса.

Согласно пророческой поэме Волуспа ("Прорицание вельвы"), записанной в "Старшей Эдде" в 10 веке, Рагнарок начинается с опустошительной и продолжительной зимы.

Эта суровая пора года превосходит любое обычное похолодание, погружая человечество в состояние отчаяния, голода и безудержного насилия. Братья идут друг против друга, и даже родство становится оскверненным. Это описывается как эпоха топоров и мечей, разбитых щитов и безжалостных ветров, где милосердие становится дефицитным товаром.

Прожив в этой холодной антиутопии почти год, человечество сталкивается с еще большими бедствиями. Солнце и луну пожирают волки, что приводит к тяжелым потерям для человечества. Звезды падают на Землю, горы разрушаются, а землетрясения вырывают деревья с корнями.

В этот момент из морских глубин поднимается гигантский морской змей Ермунганд, который грыз собственный хвост, и начинает катастрофическое наводнение, извергая яд в воздух и море. Объединив силы с Фенриром, ужасным полубожественным волком, Ермунганд сеет хаос по всей земле. Фенрир, описанный как страшное существо с огромной пастью, простирающейся от земли до небес, извергает огонь из глаз и ноздрей.

Вместе с наводнением появляется Нагльфар — зловещий корабль, построенный из ногтей мертвецов. Этот корабль перевозит армию великанов хаоса во главе с Локи, коварным богом-трикстером. Важно отметить, что это изображение Локи отличается от милого антигероя, изображенного в экранизациях Marvel. Мифологический Локи руководствуется желанием уничтожить своих божественных собратьев и вызвать апокалипсис.

Но на этом его нападение не заканчивается. Увидев вторжение этих злых сил, норвежские боги спускаются из Асгарда в Мидгард, следуя по радужному мосту, известному как Бифрост. Один, Тор и другие божества Асов объединяют силы с павшими воинами Вальгаллы, вступая в грандиозную битву против хаотических армий.

Один, вооруженный золотым шлемом, блестящей кирасой и копьем Гунгнир, сражается с Фенриром. Тор противостоит Ермунганду, а Хеймдалль — Локи. В этом эпическом столкновении почти все боги встречают свою гибель.

Изображение Рагнарека у викингов, несомненно, напряженное и удивительное. Возникает вопрос, что могло вдохновить на создание такого грандиозного мифа об апокалипсисе.

Одна из теорий, предложенная Хильдой Эллис Дэвидсон, известным фольклористом, предполагает, что элементы мифа о Рагнареке, такие как темнеющее солнце, пар, вздымающийся вверх, и пламя, достигающее небес, могли появиться под влиянием вулканической активности, преобладающей в Исландии. Катастрофические извержения, подобные извержению 1783 года в Скаптар Йокули, имеют сходство с описаниями, содержащимися в "Прорицание вельвы".

Дэвидсон предполагает, что яркие образы созидания и разрушения, изображенные в Рагнареке, возникли в результате постоянного взаимодействия экстремальных холодов и жары, наблюдаемых в Исландии, где регулярно происходят извержения вулканов.

С другой стороны, некоторые эксперты предлагают астрономическую интерпретацию Рагнарека. Джонни Лангер, специалист по норвежской мифологии и литературе, выдвинул гипотезу, что на апокалиптические страхи викингов могли повлиять определенные небесные явления, такие как полное солнечное затмение и прохождение комет, связанных с созвездием Гиады.

Однако, хотя эта теория предлагает интригующую связь, она столкнулась со скептицизмом из-за нехватки первоначальных скандинавских источников и фактических ошибок в анализе.

В конце концов, Рагнарек служит свидетельством чрезвычайного воображения викингов и их размышлений на апокалиптические темы. Вдохновленный силами природы, астрономическими явлениями или отражением человеческой психики, этот миф является мощным отражением вечного столкновения между порядком и хаосом, которое продолжает захватывать наше коллективное увлечение концом света.

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