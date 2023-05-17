Астрономы выяснили, что же на самом деле надувает огромные пузыри в центре Млечного Пути

Эти космические пузыри всего в 3 раза меньше размера нашей галактики.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, по словам авторов, может решить загадку происхождения гигантских пузырей в центре Млечного Пути, пишет Space.

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Что такое пузыри eRosita?

Еще 3 года назад космический телескоп eRosita обнаружил странные структуры, похожие на пузыри, которые возвышаются над центром нашей галактики, если смотреть на нее с ребра. То есть две гигантские структуры, названные пузырями eRosita, почти симметрично расположены над и под диском Млечного Пути.

Исследования показали, что эти пузыри состоят из горячего газа и размер каждой структуры составляет примерно 36 тысяч световых лет. То есть они всего в 3 раза меньше диаметра нашей галактики. Кстати, над центром нашей галактики возвышается еще две похожие структуры из горячего газа, которые называются пузыри Ферми, но они в 2 раза меньше по размерам и имеет немного другие характеристики.

Теория появления пузырей eRosita

До сих пор ученые спорят о том, как именно появились пузыри eRosita. Одна из главных теорий состоит в том, что они сформировались благодаря активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Об этой гипотезе Фокус уже подробно писал. Теперь же авторы новой научной работы считают, что они выяснили, как на самом деле образовались эти структуры, что может положить конец научным спорам.

Ученые исследовали окологалактическую среду для того, чтобы лучше понять, как появилась наша родная галактика. А пузыри eRosita как раз возвышаются в этой среде, наполненной межгалактическими газом и пылью. Поэтому астрономы решили изучить свойства этих структур и выяснить, насколько сильно они отличаются от свойств окружающей их среды.

Еще 3 года назад космический телескоп eRosita обнаружил странные структуры, похожие на пузыри, которые возвышаются над центром нашей галактики, если смотреть на нее с ребра Фото: phys.org

Если некоторые исследования предполагали, что горячий газ в этих пузырях нагревается благодаря ударным выбросам из центра нашей галактики, то новое исследование показало, что температура газа внутри пузырей eRosita такая же, как и температура окружающего их окологалактического газа. Также ученые выяснили, что эти структуры очень яркие не благодаря горячему газу, а благодаря его очень высокой плотности.

Как на самом деле появились пузыри eRosita?

На основе новых наблюдений и обнаруженным определенным химическим элементам внутри пузырей eRosita, ученые пришли к выводу, что за их появлением не стоит активность сверхмассивной черной дыры, как предполагалось ранее.

Авторы исследования считают, что эти пузыри появились в результате выбросов огромных потоков энергии, которые появились благодаря масштабному формированию новых звезд в центре галактики. Также за этим могут стоять и выбросы энергии от отдельных сверхмассивных звезд, в результате их смерти.

Теперь астрономы хотят найти еще больше подтверждений своей теории, чтобы наконец-то поставить точку в спорах о происхождении загадочных структур.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что черные дыры влияют на эволюцию галактик, в центрах которых они расположены. Новое исследование подтвердило теорию о том, что мощные выбросы из огромных черных дыр влияют на процесс создания новых звезд в галактиках.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, каким образом были созданы такие странные структуры в космосе, как шаровые звездные скопления.