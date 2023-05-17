Лихорадка белой линии. Ученые рассказали, как устоять перед "дорожным гипнозом" за рулем

Монотонность и знакомство с дорогой могут привести к гипнозу, что влияет на сознание водителя и может привести к опасным ситуациям. Однако существует несколько лайфхаков, как с этим бороться.

Гипноз на дороге, известный как "лихорадка белой линии", — это состояние, подобное трансу, которое может возникнуть во время вождения. Во время этого состояния ваш ум блуждает, и вы можете безотчетно проезжать отрезки пути, не замечая этого. Вы можете выехать за центральную линию или съехать с обочины, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Переживать состояние "остекленевших глаз", управляя двухтонным автомобилем, далеко не идеально. Однако приводит ли гипноз на шоссе к увеличению числа аварий? Согласно некоторым точкам зрения, возможно, нет.

Гипнотерапевт Стюарт Робертсон предположил, что гипноз на шоссе не оказывает негативного влияния на время реакции водителя. Хотя некоторые разделяют эту точку зрения, есть и ярые противники. В судебных делах, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, упоминается "неосознанное вождение", хотя определить события, приведшие к аварии, может быть непросто.

Несмотря на продолжающиеся споры, все согласны с тем, что идеальным вариантом является полное и осознанное внимание к вождению в любое время.

Монотонность считается основным катализатором гипноза на шоссе. Езда на большие расстояния по прямой дороге, где в качестве попутчиков выступают только деревья, может легко привести к отупению. Ночное вождение, когда ритмично светят фонари, и проезд по длинным туннелям также могут повысить риск.

Более того, вождение по знакомому маршруту может повысить вероятность гипноза на шоссе. В исследовании, проведенном в 2004 году, приводятся данные, подтверждающие мысль о том, что бдительность снижается, когда окружающая среда остается неизменной. В таких случаях мозг меньше полагается на визуальные данные и больше на внутренние предсказания окружающей среды (экстраретинальная обратная связь).

Хотя шоссейный гипноз отличается от настоящей усталости, недосыпание перед вождением только усугубляет ситуацию.

Если вы заметили признаки шоссейного гипноза, лучше всего сделать перерыв. Это означает физически выйти из автомобиля и немного подвигаться. Употребление кофеиносодержащего напитка или перекус также могут помочь восстановить бдительность.

Во время езды есть и другие стратегии борьбы с однообразием. Если у вас есть пассажир, это подходящий момент для глубокой и содержательной беседы или, возможно, музыкального выступления. Если пение в пустой машине — не ваш стиль, альтернативой может стать безопасный телефонный звонок без использования рук.

Простые действия, такие как увеличение громкости музыки или открытие окна для свежего воздуха, могут быть полезны. С ростом автоматизации современных автомобилей подумайте об отключении таких функций, как круиз-контроль, что заставит вас быть более внимательным за рулем.

При регулярных длительных поездках изменение маршрута может принести освежающие перемены. Планирование имеет решающее значение, поэтому позаботьтесь о том, чтобы выспаться накануне, и включите в свой маршрут остановки для отдыха. Эти меры будут способствовать тому, что вы прибудете в пункт назначения с ясным умом и, что самое главное, в целости и сохранности.

Ранее Фокус писал о том, почему ежедневные поездки на работу могут оказаться вредными.

Также мы рассказывали, как маленькие животные помогли поставить точку в исследовании восстановления нервных клеток.