Древняя жемчужина Саудовской Аравии: чудо ЮНЕСКО и наследие Набатеев открывает прошлое

Древний город, построенный в I веке до н. э. — I веке н. э., охватывает прекрасный некрополь с гробницами, изысканно высеченными в песчанике, гармонично вписывающегося в бескрайние просторы северо-западной пустыни Саудовской Аравии.

В стране, которая переживает бурное развитие, есть удивительный памятник, высеченный в песчанике, окруженный финиковыми плантациями и запыленными двухполосными дорогами. Это чрезвычайное место известно под названием Хегра, Аль-Хиджр или Мадаин Салех, пишет CNN.

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Хегра служила южным пограничным форпостом Набатейского царства, а Петра, известная достопримечательность в Иордании, претендовала на звание его столицы до заброшенности в двенадцатом веке.

Петра, прославленная как одно из семи чудес современного мира и когда-то привлекавшая более миллиона посетителей ежегодно, в настоящее время ограничена из-за пандемии. В отличие от этого, международный доступ в Хегру стал возможен в 2019 году после введения Саудовской Аравией туристических виз.

Исторически набатейцы славились своей торговлей ароматическими товарами, такими как благовония и специи, которые имели большое значение в религиозных церемониях. Знакомые западным людям ладан и мирра были среди подношений, которыми в христианской Библии одаривался младенец Иисус.

Однако большая часть набатейской культуры была разрушена временем. В настоящее время усиленные инвестиции саудовского правительства в археологические работы позволили получить богатые знания из Хегры и других набатейских мест.

"Мы знакомы с ассирийцами, мы знакомы с месопотамцами, — замечает Уэйн Боуэн, профессор истории из Университета Центральной Флориды. — Однако набатейцы бросили вызов римлянам и эллинистическим грекам, создав невероятную систему цистерн в пустыне и управляя торговыми путями. Их история часто вплетается в историю расширения Римской империи".

Хотя исторические документы, оставленные набатейцами, остаются скудными, значительный вклад их культуры продолжает резонировать во всем регионе — набатейский алфавит послужил основой для современного арабского языка.

"Хинат", реконструированный образ набатейской женщины, обнаруженный среди останков в пустыне Фото: Royal Commission for AlUla

Недавно историки достигли прорыва в раскрытии лиц набатейцев. В начале 2023 года они представили "Хинат", реконструированный образ набатейской женщины, обнаруженный среди останков в пустыне. Теперь у путешественников есть возможность убедиться в ее присутствии в центре для посетителей Хегры.

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