Впервые в истории: ученые обнаружили 700-летнюю мумию династии Мин в Тайчжоу (фото)

В 2011 году китайские дорожники совершили удивительную находку: они обнаружили хорошо сохранившиеся останки женщины времен династии Мин, которым 700 лет. Они не только пролили свет на повседневную жизнь людей той эпохи, но и подняли интригующие вопросы о личности женщины и тайне сохранения мумии.

Находка произошла во время работ по расширению дороги в городе Тайчжоу, расположенном в китайской провинции Цзянсу. Во время раскопок рабочие неожиданно наткнулись на большой твердый объект на глубине около шести футов под поверхностью, что побудило их обратиться к команде археологов из музея Тайчжоу, пишет Ancient Origins.

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Дальнейшие исследования показали, что этот предмет на самом деле является китайской гробницей с трехслойным гробом. Открыв основной гроб, археологи обнаружили слои шелка и льна, пропитанные таинственной коричневой жидкостью.

Углубившись, они обнаружили поразительно хорошо сохранившиеся останки женщины. Ее тело, волосы, кожа, одежда, украшения и даже брови и ресницы были удивительно целыми, что позволило узнать мельчайшие подробности о ее внешности много веков назад. Ее стали называть Тайчжоуской мумией или случайной мумией, и с тех пор она стала центром внимания.

Определить точный возраст тела женщины оказалось непросто. Однако, основываясь на сопутствующих артефактах и одежде, эксперты полагают, что она жила во времена династии Мин, которая процветала с 1368 по 1644 год. Это означает, что возраст ее тела может достигать 700 лет.

Наряд женщины отражал моду династии Мин, и она украшала себя несколькими ювелирными изделиями, включая поразительное зеленое кольцо Фото: GU XIANGZHONG, XINHUA

Наряд женщины отражал моду династии Мин, и она украшала себя несколькими ювелирными изделиями, включая поразительное зеленое кольцо. Высокое качество ее украшений и тонкие шелка, в которые она была завернута, позволяют предположить, что она занимала видное положение в обществе. Обнаружение ее удивительно сохранившихся останков позволило получить ценные сведения о повседневной жизни и социальной иерархии династии Мин.

В гробу, помимо удивительно хорошо сохранившегося тела женщины, археологи обнаружили кости, керамику, древние письмена и другие реликвии. Загадочная коричневая жидкость, покрывавшая шелк и постельное белье, оставалась загадкой, поскольку эксперты не могли установить, была ли она намеренно использована для сохранения тела или это грунтовые воды, просочившиеся внутрь со временем.

Некоторые исследователи предполагают, что исключительная сохранность тела женщины может быть связана с особыми условиями захоронения. Если окружающая вода поддерживала оптимальную температуру и уровень кислорода, это могло препятствовать росту бактерий, замедляя или останавливая процесс разложения. Эта неожиданная находка заинтриговала археологов и ученых, которым не терпелось разгадать уникальные обстоятельства, обусловившие необычайную сохранность Тайчжоуской мумии.

Открытие Тайчжоуской мумии породило многочисленные вопросы об обстоятельствах, которые привели к сохранению ее тела на протяжении веков. Археологи продолжают попытки идентифицировать ее и определить социальный статус, причину смерти, а также выяснить, была ли ее сохранность намеренной.

Открытие Тайчжоуской мумии

К сожалению, удаленное место находки и отсутствие других останков затрудняют поиск окончательных ответов. Тем не менее будущие подобные находки могут предоставить необходимую информацию для решения этих и других остающихся вопросов, связанных с так называемой случайной мумией.

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