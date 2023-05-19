Откуда не ждали: новое лекарство для снижения веса потенциально эффективно борется с деменцией

В глобальной борьбе с невидимым врагом, известным как деменция или же болезнь Альцгеймера, ученые используют неожиданного союзника – Wegovy, новый препарат для сжигания жира.

Главным виновником слабоумия является старость, но другие виновники, такие как ожирение и диабет второго типа редко воспринимаются всерьез как причины болезни Альцгеймера. И тут в дело вступает новое детище фармацевтических компаний — Wegovy и Ozempic, в состав которых входит ингредиент семаглутид. Это вещество – хитроумный имитатор гормона GLP-1, который обычно выделяется из нашего кишечника после сытного обеда. GLP-1 фиксируется на рецепторах, расположенных в поджелудочной железе, вызывая прилив инсулина, который усмиряет скачки сахара в крови, пишет Science Alert.

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Интересно, что эти рецепторы находятся и в "центрах удовольствия" мозга, причем некоторые из них управляют нашими желаниями. Способность семаглутида проникать через защитную стену мозга означает, что он потенциально может изменять активность мозга, сдерживая голод.

Ученые, наблюдавшие за пациентами с диабетом 2 типа в течение пяти лет, рассказали о снижении частоты развития деменции у тех, кому назначали семаглутид или аналогичный препарат лираглутид. Однако это может быть более актуально для сосудистой деменции, более тесно связанной с диабетом, а не для болезни Альцгеймера, наиболее распространенного типа деменции.

Два испытания, начатые в 2021 году, в настоящее время изучают, могут ли ежедневные капсулы семаглутида замедлить раннее начало болезни Альцгеймера. Затяжной характер этого зловещего заболевания отодвигает ожидаемое завершение испытаний на 2026 год.

Считается, что болезнь Альцгеймера зарождается в центре памяти и пространственной навигации мозга – коре головного мозга. Но есть одна загвоздка: здесь нет рецепторов GLP-1, поэтому маловероятно, что семаглутид может напрямую активизировать цепи памяти. Так что же является недостающей частью этого загадочного терапевтического пазла?

Мозг жертв болезни Альцгеймера преследуют липкие бляшки амилоид-бета и запутанные белки тау, которые нарушают познание. В настоящее время Оксфордский университет проверяет, может ли семаглутид снизить уровень тау в коре головного мозга у людей с высоким содержанием амилоид-бета, но еще не охваченных деменцией. Потенциально снижение уровня может замедлить ускользание когнитивных функций.

Недавно одобренные в США препараты от болезни Альцгеймера, нацеленные на бляшки амилоид-бета, вызвали споры из-за требуемого графика инфузий каждые две-четыре недели и потенциальных серьезных побочных эффектов, таких как кровоизлияния в мозг. Таким образом, иной подход семаглутида дает проблеск надежды.

Одной из возможных связей между семаглутидом и уменьшением болезни Альцгеймера может быть нейровоспаление – эквивалент горящего мозга. Это состояние может повредить защитный слой мозга, что является общей проблемой как при болезни Альцгеймера, так и при сосудистой деменции. Интересно, что семаглутид показывает себя как огнетушитель против нейровоспаления, особенно у людей с избыточным весом.

Примечательно, что другой препарат, мемантин, изначально предназначенный для лечения диабета, обрел вторую жизнь, облегчая симптомы болезни Альцгеймера. Теперь мы с затаенным дыханием ждем, смогут ли новейшие препараты для лечения диабета и снижения веса предложить аналогичный прорыв в борьбе с деменцией.

Между тем, корректировка образа жизни, например, активный образ жизни, здоровое питание, поддержание здорового веса и прощание с курением, может стать проактивной защитой от этого изнурительного заболевания.

Если вы хотите более подробно узнать о методах работы современных препаратов для снижения веса, ниже вы можете ознакомиться с видеороликом поясняющим механизмы их работы:

Как действуют новые препараты для похудения

Ранее Фокус писал про еще одно полезное действие семаглутида. Ученые обнаружили, что популярное лекарство от ожирения восстанавливает функцию иммунных клеток, которые нацелены на борьбу с раком, независимо от того, потеряли ли люди вес в результате лечения.

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