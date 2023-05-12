Популярный препарат для снижения веса обладает секретным эффектом: он убивает рак

Ученые обнаружили, что популярное лекарство от ожирения восстанавливает функцию иммунных клеток, которые нацелены на борьбу с раком, независимо от того, потеряли ли люди вес в результате лечения.

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Группа ученых из Ирландии представила новое исследование, опубликованное в журнале Obesity. Они изучали, может ли семаглутид, препарат, который используют для лечения диабета 2 типа, помочь решить проблемы с клеточным метаболизмом у людей с избыточным весом, что может объяснить более высокий уровень заболеваемости раком, пишет ScienceAlert.

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Потеря веса оказалась неожиданным побочным эффектом препарата, который больные диабетом используют для контроля уровня сахара в крови. Этот препарат имитирует кишечный гормон под названием GLP1, который заставляет людей чувствовать себя сытыми дольше.

Новое исследование показало, что семаглутид оказывает еще один потенциально полезный эффект на людей с ожирением. Он восстанавливает функцию иммунных клеток, которые ведут борьбу с раком.Такие иммунные клетки являются частью врожденной иммунной системы организма. Известно, что они ведут борьбу с раковыми клетками и борются с другими болезнями.

Но у людей с ожирением наблюдается заметная дисфункция иммунной системы, что может быть связано с тем, что они также склонны к развитию других хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и многие виды рака.

В новом исследовании приняли участие 20 человек с ожирением, но не имеющих диабет, которые собирались начать лечение семаглутидом, чтобы контролировать свой вес. После 6 месяцев лечения ученые изучили образцы их иммунных клеток. Оказалось, что общее количество естественных иммунных клеток в образцах крови пациентов не изменилось по сравнению с исходными данными, но их функция восстановилась.

Ученые считают, что это хорошее начало для дальнейших исследований, изучающих, как существующие лекарства могут помочь справиться с некоторыми заболеваниями, связанными с ожирением.Ученые хотят понять, каким образом клеточный метаболизм лежит в основе иммунной дисфункции при ожирении, поскольку он, по-видимому, регулирует активность естественных иммунных клеток.

Интересно, что только примерно половина участников исследования похудела во время приема семаглутида, что позволяет предположить, что его восстанавливающее действие на иммунные клетки может быть независимым от потери веса, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые пришли к выводу, что ежедневное курение влияет на уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию: курение влечет за собой уменьшение объема мозга.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили особенный фактор, повышающий риск появления болезни Альцгеймера и инсульта. Исследование показало, что храп может повысить риск развития опасной болезни мозга и инсульта не только у того, кто храпит, но и у их партнеров.

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