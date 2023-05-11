Ученые обнаружили особенный фактор, повышающий риск появления болезни Альцгеймера и инсульта

Исследование показало, что храп может повысить риск развития опасной болезни мозга и инсульта не только у того, кто храпит, но и у их партнеров.

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Каждое снижение продолжительности сна на 10% изменяет мозг человека так, как будто он становится старше на 2,3 года. Это может повысить риск развития болезни Альцгеймера, инсульта и снижения когнитивных функций, как показывает исследование, пишет Daily Mail.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology, предполагает, что люди, которые храпят, могут иметь больше проблем в мозге и у них больший риск появления болезни Альцгеймера и инсульта. Это касается и их партнеров.

По словам ученых, у людей, которые имеют апноэ во сне, вызывающее громкий храп, больше биомаркеров, связанных с появлением вышеуказанных болезней мозга. Ученые пришли к выводу, что каждое уменьшение продолжительности глубокого сна на 10% изменяет мозг человека и увеличивает количество белого вещества, как будто человек становится старше на 2,3 года.

Существует пять стадий сна, включая легкий сон, на который приходится примерно половина нашего времени сна. На этой стадии нас, скорее всего, будут беспокоить шумы, и поэтому мы проснемся от храпа партнера. Это может означать, что мы пропускаем этапы глубокого и быстрого сна, что оказывает пагубное влияние на мозг, поскольку менее глубокий сон означает, что мозг стареет быстрее.

Ученые считают, что менее глубокий сон увеличивает риск появления болезни Альцгеймера из-за накопления токсинов, которые иначе были бы выведены из организма.

В этом случае появляется аномальное количество белого вещества в мозге, которое вызывает нагрузку на нейроны в головном мозге и увеличивают их потребность в энергии. Нейроны, которые не могут соответствовать новым условиям умирают, а мозг сжимается.

В исследовании ученых приняли участие более 100 человек с синдромом обструктивного апноэ во сне, и никто из них не страдал от болезней мозга. В общей сложности 34% участников страдали от апноэ во сне в легкой форме, 32% — в средней и 34% — в тяжелой форме.

Симптомы апноэ во сне включают остановку дыхания, одышку и судорожные звуки, а это означает, что у таких людей менее глубокий сон. Такой сон необходим людям, чтобы мозг мог устранить потенциально вредные токсины.

Одним из биомаркеров является гиперинтенсивность белого вещества, и эта аномалия становятся более распространенной в старшем возрасте. По словам ученых, эти биомаркеры являются признаками раннего цереброваскулярного заболевания. То, что удалось обнаружить связь между тяжелой формой апноэ во сне и снижением медленного сна с этими биомаркерами, важно, поскольку для этих изменений в мозге нет лечения, поэтому нужно найти способы предотвратить их возникновение, говорят исследователи.

У пациентов с тяжелой формой апноэ во сне гиперинтенсивность белого вещества была выше, чем у пациентов с легкими или умеренными формами, а целостность аксонов их мозга, связывающих нервные клетки, была снижена.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.