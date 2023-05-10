Ученые обнаружили совершенно новый механизм возникновения некоторых видов рака

Своеобразные помехи в клеточной системе очистки "мусора" оказались ранее неизвестной движущей силой для возникновения раковых опухолей.

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Появление рака может быть конечным результатом самых разных процессов, которые идут не так, как нужно и понимание того, как это происходит, является ключом к профилактике и лечению рака. Теперь американские ученые опубликовали в журнале Science новое исследование, в рамках которого они открыли неизвестный ранее способ возникновения этой болезни. Это своеобразная помеха в клеточной системе очистки "мусора", пишет New Atlas.

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Ученые смогли определить ген под названием CDK13, подавляющий раковую опухоль при изучении рыбок данио. Исследователи обнаружили, что мутации в этом гене ускоряют развитие меланомы. Когда ученые проверили меланому человека, то во многих случаях они обнаружили, что ген CDK13 мутировал.

При более тщательном изучении функции гена CDK13 ученые обнаружили, что этот белок участвует в системе клеточной очистки. Он регулирует ряд других белков, которые обеспечивают своевременное удаление дефектных РНК, образующихся в клетке, но мутации мешают этой жизненно важной очистке.

По словам исследователей, создание РНК состоит из многих этапов, и иногда возникают ошибки. Выяснилось, что система клеточной очистки не убирает дефекты, поэтому дефектная РНК продолжала накапливаться.

Когда ученые проверили влияние этих оставшихся молекул РНК на меланому, они обнаружили, что они резко ускоряют прогрессирование рака. После этого они проверили ряд раковых болезней человека на наличие мутаций в CDK13 или белках, которые он регулирует, и обнаружили, что 21% проверенных опухолей меланомы имели такие мутации. Подобные мутации были также обнаружены при раке легких, матки, толстой кишки и других видах рака кожи.

Теперь ученые начали исследование того, как использовать этот выявленный механизм появления болезни, чтобы открыть новые методы лечения рака. Исследователи хотят выяснить, вызвано ли развитие рака самими поврежденными молекулами РНК или они производят аномальные белки.

Фокус уже писал о том, что ученые разработали новый способ проверки на рак на дому и для этого потребуется всего один анализ. Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

Фокус также писал о том, что ученые выяснили, как определить наличие болезни Альцгеймера на ранней стадии. Размер болезнетворного белка определяет стадию болезни Альцгеймера и это может привести к более раннему обнаружению опасного заболевания мозга.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый способ развития рассеянного склероза и это открытие поможет в лечении болезней мозга. Ученые выяснили, что взаимодействия между клетками мозга и периферическими иммунными клетками могут усиливать прогрессирование рассеянного склероза.

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