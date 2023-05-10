Ученые выяснили, как определить наличие болезни Альцгеймера на ранней стадии

Размер болезнетворного белка определяет стадию болезни Альцгеймера и это может привести к более раннему обнаружению опасного заболевания мозга.

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Традиционным способом определения наличия болезни Альцгеймера является проверка скоплений белков в спинномозговой жидкости. Но эта проверка не дает информации о том, на какой стадии развития находится болезнь мозга. Теперь же ученые опубликовали в журнале Communications Biology новое исследование, в рамках которого они смогли определить стадию болезни Альцгеймера с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ), чтобы визуализировать размер и форму этих скоплений белков, что может помочь в раннем обнаружении тяжелого заболевания, пишет New Atlas.

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Спинномозговая жидкость (СМЖ) представляет собой прозрачную жидкость, которая окружает головной и спинной мозг. Она обеспечивает их питательными веществами и действует как защита от повреждений.

Анализ СМЖ используют для измерения уровня или концентрации различных веществ и клеток, чтобы диагностировать болезни, влияющие на центральную нервную систему. Анализ спинномозговой жидкости является ключом к диагностике нейродегенеративных заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера. Особый интерес для ученых представляют два болезнетворных белка: тау-белок и белок бета-амилоид, которое являются признаками существования болезни.

Ученые изучили скопления этих белков в спинномозговой жидкости людей с болезнью Альцгеймера, чтобы создать способ раннего выявления заболевания мозга. Сейчас анализ СМЖ может показать наличие болезни, но современные методы ее выявления не могут предоставить информацию о размере и форме белка, что является ключом к определению того, насколько запущено заболевание.

Ученые использовали АСМ для визуализации белковых скоплений в спинномозговой жидкости у людей, которые страдали от болезни мозга и имели разные степени когнитивных нарушений: от легкой формы до очень тяжелой.

Анализируя размер, структуру и форму белков, а также то, как они соединены, ученые смогли связать различную морфологию белков с определенной стадией болезни Альцгеймера. По словам ученых, если на ранней стадии болезни у людей были только короткие белковые скопления, длиной около 100 нанометров, то на более поздних стадиях они были длиннее и достигали нескольких микрометров.

Результаты нового исследования дают еще больше понимания того, как развивается болезнь Альцгеймера, и предоставляют новый, более точный способ оценить стадию ее развития.Ученые считают, что их результаты могут помочь в разработке новых, более эффективных лекарств для лечения пока еще неизлечимой болезни.

Фокус уже писал о том, что ученые пришли к выводу, что даже легкие черепно-мозговые травмы могут изменить мозг. После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.