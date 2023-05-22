Древнее зло пробудилось: невиданное годами коровье бешенство неожиданно проявилось в США

В пятницу странное событие привлекло внимание американских наблюдателей за здоровьем: одиночный случай пресловутого "коровьего бешенства" был выявлен у крупного рогатого скота, предназначенного для забоя в Южной Каролине.

В пресс-релизе Министерство сельского хозяйства США заверило общественность, что эта больная корова была оцеплена перед тем, как попасть на бойню, что устранило любые потенциальные угрозы для американской пищевой цепи или здоровья населения.

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Министерство также напомнило нации о крайне низкой вероятности того, что бычья губчатая энцефалопатия (БЧЭ), технический термин для "коровьего бешенства", укоренится в США. Они не ожидают никаких трудностей в международной торговле в связи с этим открытием. БЧЭ, передаваясь людям через употребление испорченной говядины, может перерасти в болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба, напоминающая мрачный поворот сюжета в медицинском триллере, — это смертельно опасное и редкое заболевание человека. Она имеет леденящее душу сходство со зловещим "коровьим бешенством", когда сюжетная линия БЧЭ перескакивает через трагическую трапезу с испорченной говядиной. Это дегенеративное неврологическое заболевание коварно проникает в мозг, превращая здоровые ткани в губкоподобную форму, что приводит к быстрому снижению умственных функций и, в конечном итоге, к печальному, но неизбежному финалу.

Несмотря на смертельную природу и глубокое воздействие этого заболевания, оно остается относительно малоизвестным персонажем на мировой арене здравоохранения, учитывая его редкость.

Особая форма БЧЭ же, обнаруженная в данном случае, часто проявляется у пожилого скота, в отличие от обычного варианта, который разрастается, когда фермеры используют мясокостную муку зараженного скота для кормления своих стад. Обычная форма представляет большую опасность для человека.

За последние два десятилетия это всего лишь седьмой случай обнаружения БЧЭ в США, и из них только один случай был обычным вариантом, отметили чиновники. Предыдущие случаи появления БЧЭ в США, Канаде, Израиле, Европе и Японии потрясли международный продовольственный рынок, принеся убытки в миллиарды долларов.

Однако органы здравоохранения США сохраняют спокойствие, заявляя, что недавнее событие "не повлияет на статус США как зоны низкого риска по БЧЭ, и не должно помешать каким-либо торговым делам".

Ранее Фокус писал о генно-модифицированных коровах, которых вывели в США. У коров с отредактированными генами более гладкая шерсть, чтобы выдерживать высокие температуры, и они могут быстрее набирать вес.

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