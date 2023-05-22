Масштабный космический взрыв произошел близко к Земле: он виден даже в обычный телескоп (фото)

По словам ученых, это самая близкая к нам сверхновая за последние 9 лет.

Гигантская звезда взорвалась масштабным космическим взрывом, известным как взрыв сверхновой в относительно близкой к нам галактике. По словам астрономов, это самая близкая к Земле подверженная сверхновая за последние 9 лет. И этот взрыв можно увидеть с помощью обычных телескопов, пишет IFLScience.

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Если у вас случайно есть телескоп, или же вы знаете того, у кого он есть, то самое время обратить внимание на галактику Вертушка или М 101. Нечасто выпадает шанс наблюдать за взрывом огромной звезды, называемый взрывов сверхновой. Но теперь такой шанс есть, по крайней мере, эта вспышка света эквивалентная количеству света 1 млрд Солнц, будет видна в течение нескольких месяцев.

Группа астрономов с помощью телескопа расположенного на Канарский островах смогла подтвердить факт взрыва сверхновой, которая получила название SN 2023ixf. Этот взрыв произошел в галактике Вертушка, расположенной в 21 млн световых лет от нас и данная галактика пользуется особой популярностью, как у астрономов, так и у астрофотографов. Дело в том, что это практически идеальная спиральная галактика, которая обращена "лицом" к Земле, а потому в ней можно подробно увидеть многие из ее структурных элементов.

Этот взрыв произошел в галактике Вертушка, расположенной в 21 млн световых лет от нас Фото: NASA

В этой галактике, которая хоть и похожа на Млечный Путь, примерно в 2-10 раз больше звезд. И в ней в отличие от нашей галактики происходит более активное образование новых звезд. Ученые считают, что это может быть связано с сильным взаимодействием с меньшими галактиками-компаньонами.

До этого открытия астрономам было известно о том, что в галактике Вертушка были зафиксированы четыре взрыва сверхновых, получившие названия по году их обнаружения: SN 1909A, SN 1951H, SN 1970G и SN 2011fe. Очередная сверхновая под названием SN 2023ixf в этой галактике представляет собой сверхновую II типа.

О самом взрыве пока еще очень мало информации, хотя космический телескоп Хаббл уже несколько лет наблюдал за огромной звездой, которая должна была взорваться. Астрономы выяснили, что огромная звезда, которая взорвалась, еще 20 лет назад начала менять свою яркость, что указывало на ее близкую смерть.

Ученые предложили астрофотографам также провести наблюдение за сверхновой и сделать ее изображения. На этот призыв, например, откликнулся известный астрофотограф Эндрю Маккарти. Он стал популярным из-за того, что делает максимально детальные снимки разных космических объектов.

По словам Маккарти ему удалось сделать снимок галактики Вертушка и даже запечатлеть яркую вспышку света, которая является взрывом сверхновой.

По словам фотографа, многие звезды на снимке являются на самом деле звездами из нашей галактики. А в самой галактике Вертушка можно увидеть лишь скопление звезд. Они настолько плотные, что отдельные звезды очень сложно различить.

Как уже писал Фокус, астрономы зафиксировали появление взрыва сверхновой типа Ia. Космический взрыв произошел, когда звезда белый карлик набрала слишком много массы, перетягивая к себе вещество от своего компаньона.

Что касается работ Эндрю Маккарти, то недавно он представил подробное изображение поверхности Луны, созданное на основе десятков тысяч отдельных снимков, как уже писал Фокус.

Также астрофотограф в прошлом месяце представил изображение огромного извержения плазмы на Солнце, высотка которого составляла десятки тысяч километров, как уже писал Фокус.