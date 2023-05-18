Объелся и лопнул. Белый карлик питался соседней звездой, пока не случился термоядерный взрыв

Ученые впервые наблюдали в радиодиапазоне сверхновую типа Ia.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, астрономы впервые смогли обнаружить в радиодиапазоне взрыв сверхновой, получивший название SN 2020eyj. Этот взрыв произошел из-за того, что мертвая звезда забрала слишком много вещества у своего компаньона, что и привело к термоядерному взрыву, пишет Space.

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С помощью радиотелескопов астрономы впервые с помощью радиоволн смогли обнаружить взрыв сверхновой, которая называется сверхновая типа Ia. Как показали наблюдения этот взрыв отличался от остальных подобных сверхновых известных ученым.

Радиоволны возникают, когда вещество, выбрасываемое в результате взрыва звезды, сталкивается с околозвездным веществом. В результате электроны ускоряются до почти скорости света и возникает особое излучение, которое может включать радиоволны. Если взрыв сверхновой произойдет там, где нет околозвездного вещества, то и радиоволн не будет. До этого при наблюдениях за сверхновыми типа la так и происходило. Но не в этот раз.

Ученые впервые наблюдали в радиодиапазоне сверхновую типа Ia. Иллюстрация Фото: space.com

Сверхновая типа la

Когда взрываются сверхновые типа la, то возникает однородный поток света, поэтому такие взрывы ученые часто использую в качестве так называемых "стандартных свечей" для определения расстояний от Земли до далеких объектов, а также для измерения скорости расширения Вселенной.

По что астрономы точно не понимают, как именно возникают сверхновые типа la. Главная теория говорит о том, что звезда белый карлик начинает поглощать слишком много вещества у соседней звезды любого типа и поэтому, когда этого вещества становится слишком много, то она взрывается. Но новое исследование показывает, что эти взрывы могут происходить и по-другому.

По словам авторов исследования, это очень необычная сверхновая типа Ia. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

По словам авторов исследования, это очень необычная сверхновая типа Ia. В то время как обычные сверхновые типа Ia всегда взрываются с одинаковой яркостью, этот взрыв показывает, что существуют разные способы уничтожения белого карлика.

Как показало исследование скорее всего взрыв произошел из-за того, что белый карлик забрал у своего соседа слишком много богатого гелием вещества. И эта новая информация позволила ученым предположить о том, что космический взрыв отличался от всех подобных себе.

Белые карлики и судьба Солнца

Белые карлики не зря называют мертвыми звездами, которые иногда могут превратиться в "зомби". Дело в том, что белые карлики появляются в результате смерти таких звезд, как Солнце. То есть сначала солнцеподобная звезда вырастет до огромных размеров, а затем начнет сбрасывать свое вещество в космос и останется только остывающее ядро первоначальной звезды. Так закончит свою жизнь Солнце через примерно 5 млрд лет.

Белые карлики появляются в результате смерти таких звезд, как Солнце. Иллюстрация Фото: space.com

Но наша звезда не имеет компаньона, а вот белые карлики, имеющие соседа, могут стать "восставшими из мертвых", когда начнут забирать вещество своего компаньона себе. Считается, что таким образом на некоторое время внутри звезды будет снова запущена термоядерная реакция, что приведет к еще большему поглощение вещества с звезды-соседа.

Если белый карлик заберет не так много вещества себе, то он останется обычной мертвой звездой, которая постепенно остывает. Но, если он "переест", его масса достигнет критического предела, что приведет к взрыву сверхновой. Но как именно происходит это "переедание" и почему, пока что астрономы не знают. Поэтому наблюдения в радиодиапазоне за сверхновыми могут помочь лучше понять этот процесс, говорят ученые.

На грани взрыва сверхновой находится красный гигант под названием Бетельгейзе, расположенный в нескольких сотнях световых лет от Земли. Считается, что эта звезда постепенно умирает, а потому проявляет некоторые признаки того, что в скором времени может произойти мощный космический взрыв. Недавнее увеличение яркости звезды возродило разговоры о том, что взрыв сверхновой, которую можно будет наблюдать во всех подробностях с Земли, произойдет уже скоро. Как уже писал Фокус, астрономы прояснили ситуацию и рассказали о том, когда же все-таки ждать сверхновую.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили планету, похожую на Землю по размерам и массе. Предварительные данные показывают, что на ее поверхности может быть жидка вода. Учитывая тот факт, что планета расположена в регионе космоса, где есть условия для появления жизни, ученые считают, что она может быть на этой новой планете.