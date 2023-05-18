Поблизости обнаружена новая Земля: здесь есть вода и, возможно, жизнь

Новая экзопланета совсем немного больше Земли по размерам и массе.

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Пока что данных об этой экзопланете не слишком много, но те, что уже есть, указывают на то, что этот мир способен поддерживать жизнь на своей поверхности, пишет New Atlas.

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Результаты нового исследования космоса группа астрономов представила в журнале Nature. Ученые заявили, что в ближайшем к нам участке космоса, на расстоянии в 90 световых лет от нашей планеты, они обнаружили новую экзопланету, характеристики которой очень похожи на параметры Земли.

Астрономы проанализировали данные, полученные с двух космических телескопов, TESS и Спитцер, чтобы заявить о существовании новой, похожей на Землю планеты, которая была названа LP 791-18d.

Эта близкая к нам по космическим меркам новая экзопланета вращается вокруг звезды красного карлика, имеющего небольшой размер. Пока что у ученых недостаточно данных, чтобы точно сказать, какой именно имеет размер новая планета и какова ее масса. Поэтому пока продолжается исследование, ученые указали лишь о том, что согласно имеющимся данным LP 791-18d совсем немного больше Земли по размерам и по массе.

Ученые ранее уже обнаружили возле красного карлика LP 791-18 другую планету, названную LP 791-18c. Она вращается вокруг звезды немного дальше, чем LP 791-18d и точно намного больше ее по размерам и массе.

Астрономы считают, что планета LP 791-18c своей гравитацией влияет на планету LP 791-18d, благодаря чему она имеет вытянутую, эллиптическую орбиту вокруг своей звезды. Также это влияние способствует тому, что внутренняя часть похожей на Землю планеты нагревается, что вызывает вулканическую активность на ее поверхности. Извержения вулканов могут поддерживать стабильную атмосферу на недавно открытой планете.

Планета LP 791-18d всегда обращена к своей звезде только одной стороной, а это значит, что на одной стороне всегда день и высокая температура, а на другой – всегда ночь и более низкая температура Фото: New Atlas

Но есть один нюанс. Планета LP 791-18d всегда обращена к своей звезде только одной стороной, а это значит, что на одной стороне всегда день и высокая температура, а на другой – всегда ночь и более низкая температура.

Также ученые выяснили, что экзопланета расположена в так называемой зоне обитаемости своей звезды, а это значит, что на ее поверхности может быть вода в жидком виде. А наличие воды может говорить о существовании на этой планете внеземной жизни.

Астрономы считают, что на дневной стороне экзопланеты слишком жарко, чтобы на поверхности была жидкая вода, но благодаря вулканической активности на ночной стороне вода в жидком виде может существовать. По словам авторов исследования, предварительные данные дают надежду на то, что, возможно, именно на этой экзопланете будут впервые обнаружены признаки внеземной жизни.

Теперь ученые планируют использовать космический телескоп Уэбб для проведения дальнейших наблюдений за новой планетой. Это даст возможность уточнить имеющиеся данные, получить больше информации о составе атмосферы и о том, действительно ли здесь есть вода. Возможно даже будут обнаружены химические соединения, которые указывают на существование жизни на этой планете.

Что касается намного более близких к Земле миров, то в результате недавнего исследования Марса, ученые смогли вычислить среднюю толщину коры планеты и обнаружили новый источник ее внутреннего тепла, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что космический телескоп Спитцер уже 3 года не работает, но продолжает летать в космосе на расстоянии в 300 млн км от нас. Ученые решили, что его можно вернуть к работе, но они считают, что это будет самая сложная космическая миссия, как уже писал Фокус.