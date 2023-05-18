Поблизу виявлено нову Землю: тут є вода і, можливо, життя

Нова екзопланета зовсім трохи більше Землі за розмірами та масою.

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Поки даних про цю екзопланету не надто багато, але ті, що вже є, вказують на те, що цей світ здатний підтримувати життя на своїй поверхні, пише New Atlas.

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Результати нового дослідження космосу група астрономів представила у журналі Nature. Вчені заявили, що в найближчій до нас ділянці космосу, на відстані 90 світлових років від нашої планети, вони виявили нову екзопланету, характеристики якої дуже схожі на параметри Землі.

Астрономи проаналізували дані, отримані з двох космічних телескопів, TESS та Спітцер, щоб заявити про існування нової, схожої на Землю планети, яка була названа LP 791-18d.

Ця близька до нас за космічними мірками нова екзопланета обертається навколо зірки червоного карлика, що має невеликий розмір. Поки що вчені недостатньо даних, щоб точно сказати, який саме має розмір нова планета і яка її маса. Тому поки продовжується дослідження, вчені вказали лише про те, що згідно з наявними даними LP 791-18d зовсім трохи більше Землі за розмірами та за масою.

Вчені раніше виявили біля червоного карлика LP 791-18 іншу планету, названу LP 791-18c. Вона обертається навколо зірки трохи далі, ніж LP 791-18d і точно набагато більше її за розмірами та масою.

Астрономи вважають, що планета LP 791-18c своєю гравітацією впливає на планету LP 791-18d, завдяки чому вона має витягнуту еліптичну орбіту навколо своєї зірки. Також цей вплив сприяє тому, що внутрішня частина схожої на Землю планети нагрівається, що викликає вулканічну активність на її поверхні. Виверження вулканів можуть підтримувати стабільну атмосферу на нещодавно відкритій планеті.

Планета LP 791-18d завжди звернена до своєї зірки лише однією стороною, а це означає, що на одній стороні завжди день і висока температура, а на іншій – завжди ніч та нижча температура Фото: New Atlas

Але є один нюанс. Планета LP 791-18d завжди звернена до своєї зірки тільки однією стороною, а це означає, що на одній стороні завжди день і висока температура, а на іншій завжди ніч і нижча температура.

Також вчені з'ясували, що екзопланета розташована в так званій зоні придатній для життя своєї зірки, а це означає, що на її поверхні може бути вода в рідкому вигляді. А наявність води може говорити про існування на цій планеті позаземного життя.

Астрономи вважають, що на денному боці екзопланети надто спекотно, щоб на поверхні була рідка вода, але завдяки вулканічній активності на нічному боці вода в рідкому вигляді може існувати. За словами авторів дослідження, попередні дані дають надію на те, що, можливо, саме на цій екзопланеті буде вперше виявлено ознаки позаземного життя.

Наразі вчені планують використовувати космічний телескоп Вебб для проведення подальших спостережень за новою планетою. Це дасть змогу уточнити наявні дані, отримати більше інформації про склад атмосфери і про те, чи є тут вода. Можливо, навіть будуть виявлені хімічні сполуки, які вказують на існування життя на цій планеті.

Що стосується набагато ближчих до Землі світів, то в результаті недавнього дослідження Марса вчені змогли обчислити середню товщину кори планети і виявили нове джерело її внутрішнього тепла, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що космічний телескоп Спітцер вже 3 роки не працює, але продовжує літати в космосі на відстані 300 млн км від нас. Вчені вирішили, що його можна повернути до роботи, але вони вважають, що це буде найскладніша космічна місія, як писав Фокус.