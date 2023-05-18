Об'ївся і луснув. Білий карлик харчувався сусідньою зіркою, допоки не стався термоядерний вибух

Вчені вперше спостерігали в радіодіапазоні наднову типу Ia.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, астрономи вперше змогли виявити в радіодіапазоні вибух наднової, який отримав назву SN 2020eyj. Цей вибух стався через те, що мертва зірка забрала занадто багато речовини у свого компаньйона, що призвело до термоядерного вибуху, пише Space.

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За допомогою радіотелескопів астрономи вперше за допомогою радіохвиль змогли виявити вибух наднової, яка називається надновою типу Ia. Як показали спостереження, цей вибух відрізнявся від інших подібних наднових відомих ученим.

Радіохвилі виникають, коли речовина, що викидається внаслідок вибуху зірки, стикається з навколозоряною речовиною. В результаті електрони прискорюються майже до швидкості світла і виникає особливе випромінювання, яке може включати радіохвилі. Якщо вибух наднової відбудеться там, де немає навколозоряної речовини, то радіохвиль не буде. До цього при спостереженнях за надновими типу la так і відбувалося. Але не цього разу.

Вчені вперше спостерігали в радіодіапазоні наднову типу Ia. Ілюстрація Фото: space.com

Наднова типу la

Коли вибухають наднові типу la, виникає однорідний потік світла, тому такі вибухи вчені часто використовую як так звані "стандартні свічки" для визначення відстаней від Землі до далеких об'єктів, а також для вимірювання швидкості розширення Всесвіту.

Астрономи ще точно не розуміють, як саме виникають наднові типу la. Головна теорія говорить про те, що зірка білий карлик починає поглинати занадто багато речовини у сусідньої зірки будь-якого типу і тому коли цієї речовини стає занадто багато, то вона вибухає. Але нове дослідження показує, що ці вибухи можуть відбуватися й інакше.

За словами авторів дослідження, це дуже незвичайна наднова типу Ia. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

За словами авторів дослідження, це дуже незвичайна наднова типу Ia. У той час як звичайні наднові типу Ia завжди вибухають однаково яскраво, цей вибух показує, що існують різні способи знищення білого карлика.

Як показало дослідження, швидше за все вибух стався через те, що білий карлик забрав у свого сусіда занадто багато багатої гелієм речовини. І ця нова інформація дозволила вченим припустити, що космічний вибух відрізнявся від всіх подібних до себе.

Білі карлики та доля Сонця

Білі карлики недаремно називають мертвими зірками, які іноді можуть перетворитися на "зомбі". Справа в тому, що білі карлики з'являються внаслідок смерті таких зірок, як Сонце. Тобто спочатку сонцеподібна зірка виросте до величезних розмірів, а потім почне скидати свою речовину в космос і залишиться тільки ядро первісної зірки, що остигає. Так закінчить своє життя Сонце за приблизно 5 млрд років.

Білі карлики з'являються внаслідок смерті таких зірок, як Сонце. Ілюстрація Фото: space.com

Але наша зірка не має компаньйона, а ось білі карлики, які мають сусіда, можуть стати "повсталими з мертвих", коли почнуть забирати речовину свого компаньйона собі. Вважається, що таким чином на деякий час усередині зірки буде знову запущено термоядерну реакцію, що призведе до ще більшого поглинання речовини із зірки-сусіда.

Якщо білий карлик забере не так багато речовини собі, він залишиться звичайною мертвою зіркою, яка поступово остигає. Але, якщо він "переїсть", його маса досягне критичної межі, що призведе до вибуху наднової. Але як саме відбувається це "переїдання" і чому поки що астрономи не знають. Тому спостереження в радіодіапазоні за надновими можуть допомогти краще зрозуміти цей процес, кажуть вчені.

На межі вибуху наднової знаходиться червоний гігант під назвою Бетельгейзе, розташований за кількасот світлових років від Землі. Вважається, що ця зірка поступово вмирає, а тому виявляє деякі ознаки того, що незабаром може статися сильний космічний вибух. Нещодавнє збільшення яскравості зірки відродило розмови про те, що вибух наднової, яку можна буде спостерігати у всіх подробицях із Землі, станеться вже незабаром. Як вже писав Фокус, астрономи прояснили ситуацію і розповіли про те, коли ж чекати наднову.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили планету, схожу на Землю за розмірами та масою. Попередні дані показують, що на поверхні може бути рідка вода. Враховуючи той факт, що планета розташована в регіоні космосу, де є умови для появи життя, вчені вважають, що вона може бути на цій новій планеті.