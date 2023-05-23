Проглотившая крошку Ктулху. Рыбак показал жуткие фото рыбы со странным пучком, торчащим изо рта (фото)

На кадрах видно загадочное существо с глазами-бусинками и чем-то отвратительным, свисающим у нее изо рта.

Океан полон причудливых обитателей, но порой рыбакам на траулере удается выловить с глубин морей поистине нечто гротескное и весьма ужасающее. Так, на этот раз рыбак Роман Федорцов, работающий на траулере в северо-западной части России, выловил с коллегами сетями нечто действительно удивительное, пишет Daily Mail.

Исследователям пока сложно определить какой именно тип рыбы был выловлен рыбаками, однако известно, что этот обитатель морей обладает весьма длинным телом и короткими плавниками, похожими на донные кормушки.

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Также внимание привлекают относительно небольшие белые глаза-бусинки, но самым удивительным является загадочный пучок, который буквально свисает у рыбы изо рта. Вид у добычи рыбаков такой, будто рыба на дне океана проглотила нечто, похожее на детеныша Ктулху.

Впрочем, столь необычному внешнему виду добычи есть и другое, более простое объяснение. Во-первых, странный внешний вид мог быть вызван мутацией, во-вторых, что более вероятно, ее попросту вывернуло наизнанку после подъема с большой глубины.

Рыба выглядела так, будто проглотила крошку Ктулху Фото: rfedortsov_official_account/Instagram

Отметим, что это не единственная находка, которой поделился рыбак в своем Instagram-акаунте. Ранее он уже публиковал весьма странных обитателей морей, которые встретились ему в Норвежском и Баренцевом морях, а также тех, кто был выброшен на берег из Атлантического океана.

Рыбак также рассказал, что на самом деле не так часто удается обнаружить нечто удивительное в траловых сетях. Впрочем, он также добавил, что почти любого обитателя моря можно сфотографировать таким образом, чтобы он казался монстром из самых далеких глубин.

Он также отмечает, что, как правило, большинство улова траловых сетей, умирают, пока их поднимают с глубин на поверхность моря. Дело в том, что большая часть рыбы попросту не выдерживает разницы давления. Далее промысловую рыбу перерабатывают, а непищевой улов переделывают на рыбную муку.

Ранее Фокус писал о щупальце Ктулху или пенисе кита: странная находка на австралийском пляже взбудоражила мир.