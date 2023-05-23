Археологи обнаружили затонувшие корабли династии Мин, полные древних сокровищ и артефактов (фото)

Исследователи открыли удивительную сокровищницу реликвий и фарфоровых артефактов из двух кораблекрушений, что проливает свет на исторические торговые пути и культурные обмены, которые формировали внешнюю торговлю Китая во времена династии Мин.

В глубинах Южнокитайского моря археологическое открытие привлекло внимание экспертов и ученых. Со дна океана подняли корабли времен династии Мин, которые служат порталами в сокровищницу реликвий и бесценных знаний о богатой морской истории Китая. Расположенные на глубине около 1500 метров, эти беспрецедентные находки являются первым открытием Китая обширного древнего места кораблекрушения в глубоководной части моря, пишет Ancient Origins.

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Затонувшие суда №1 и №2 северо-западного континентального склона, как их назвали, были первоначально обнаружены научно-исследовательской группой, связанной с Институтом глубоководных наук и инженерии, филиалом Китайской академии наук.

Янь Ялинь, директор отдела археологии в Национальном управлении культурного наследия, отметил: "Хорошо сохранившиеся реликвии имеют значительную историческую, научную и художественную ценность. Это выдающееся глубоководное археологическое открытие имеет потенциал для достижения мирового признания. Находки являются важнейшим доказательством существования древнего морского Шелкового пути и представляют собой революционный скачок вперед в изучении китайской заморской торговли, навигации и фарфора".

На обширной территории площадью около 10 000 квадратных метров затонувший корабль №1 хранит около 100 000 культурных реликвий, в основном состоящих из фарфоровых артефактов, которые остаются тщательно запечатанными в его недрах. Большая часть остатков затонувшего корабля скрыта под слоем песка, а некоторые участки еще больше скрыты толстым трехметровым слоем реликвий.

На затонувшем корабле №2, расположенном примерно в 20 километрах, хранится множество тщательно обработанных деревянных бревен, дополненных небольшим набором керамики

На затонувшем корабле №2, расположенном примерно в 20 километрах, хранится множество тщательно обработанных деревянных бревен, дополненных небольшим набором керамики.

На основании найденных фарфоровых артефактов эксперты пришли к выводу, что затонувший корабль №1, скорее всего, относится к эпохе правления императора Чжэнде (1505-1521), а затонувший корабль №2 можно отнести к эпохе императора Хунчжи (1488-1505), оба выдающихся правителя династии Мин.

Среди фарфоровых артефактов, обнаруженных на объекте №1, были выявлены различные типы, включая сине-белый фарфор, селадоны и керамику. Присутствие обработанных деревянных бревен на затонувшем корабле №2 указывает на его роль в импортной торговле, поскольку исторические китайские записи документируют импорт древесины в ту эпоху.

Эти новые открытия дают бесценные рекомендации для понимания динамичных исторических торговых путей, которые когда-то пролегали через Южно-Китайское море. Обнаружение в одном и том же месте древних кораблей, прибывающих и отплывающих, имеет огромное значение, проливая свет на взаимное движение морского Шелкового пути и углубляя наше понимание этой древней магистрали.

Первые комплексные подводные исследования мест кораблекрушений официально начались в субботу и, по прогнозам, продлятся до июня. Чтобы обеспечить сохранность этих ценных реликвий, точное местоположение затонувших кораблей намеренно умалчивается.

В эпоху морского Шелкового пути торговля фарфором играла заметную роль в регионе Южно-Китайского моря. Фарфор, производимый в таких известных центрах, как Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси и печь Лунцюань в современной провинции Чжэцзян, стал очень желанным и востребованным товаром в международной торговле.

Южно-Китайское море служило важнейшим морским коридором, обеспечивающим транспортировку фарфора и других товаров в древние времена. Фарфор, изготовленный в таких центрах, как Цзиндэчжэнь, отправлялся из производственных центров в портовые города, расположенные на южном побережье Китая.

Затонувшие корабли династии Мин

Оттуда эти ценные изделия грузились на корабли, которые плыли по Южно-Китайскому морю и в конечном итоге достигали пунктов назначения в Юго-Восточной Азии, Индийском океане и за его пределами.

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