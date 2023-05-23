Исследование необычной взаимосвязи: влияние подагры на мозг и развитие деменции

Подагра, наиболее распространенная форма воспалительного артрита, неожиданно оказалась связана с нейродегенеративными заболеваниями согласно недавнему исследованию.

Подагра, также известная как гиперурикемия, поражает от 1% до 4% населения. Она возникает, когда кристаллы мононатриевого урата накапливаются в суставах и окружающих тканях, что приводит к воспалению, отеку и боли. Предыдущие исследования дали противоречивые результаты относительно связи между подагрой и нейродегенеративными заболеваниями. Хотя некоторые обсервационные исследования указывали на снижение риска развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, у людей с подагрой, менделевские рандомизационные исследования не подтвердили эти выводы. Кроме того, было доказано, что подагра в анамнезе повышает риск инсульта, пишет News Medical.

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Учитывая эти противоречивые данные, необходимы дальнейшие исследования для лучшего понимания взаимосвязи между подагрой и нейродегенеративными заболеваниями, особенно с помощью анализа структуры мозга.

В исследовании принимали участие добровольцы в возрасте от 40 до 69 лет из Биобанка Соединенного Королевства (БСК) в период с 2006 по 2010 год. Некоторые участники прошли визуализацию мозга, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Диагностические критерии подагры были определены алгоритмически на основе базовой оценки БСК. Уровень уратов в сыворотке крови измерялся в начале исследования.Используя различные методы МРТ, исследователи проанализировали структуру мозга, используя 2 138 различных суммарных фенотипов, включая объем серого вещества, диффузионную МРТ и МРТ с взвешенной восприимчивостью. Пространственное распределение связи между подагрой и объемом серого вещества по всему мозгу определялось с помощью воксельной морфометрии на основе библиотеки программного обеспечения.

В исследовании также проводилась линейная оценка МРТ с использованием сводной статистики у европейских участников для изучения причинно-следственных связей между подагрой и структурой мозга. Согласование вариантов обеспечило точное описание корреляции между однонуклеотидными полиморфизмами (ОНП) и подагрой, а также ОНП и исходами. В исследование было включено в общей сложности 11 735 участников с подагрой, из которых 1 165 прошли визуализацию мозга. Период наблюдения показал, что пациенты с подагрой умирали в два раза чаще по сравнению с контрольной группой, причем у 3 126 участников отмечалось слабоумие.

Уровни урата были обратно пропорционально связаны с различными объемами мозга, включая общий объем мозга, объем серого вещества, объем белого вещества и высокий объем спинномозговой жидкости. Было установлено, что подагра оказывает такое же влияние на глобальный объем серого вещества, как и старение на два года.

Конкретные области мозга, на которые подагра повлияла, включали мозжечок, средний мозг и области белого вещества, такие как свод мозга. Подагра и высокий уровень уратов в сыворотке крови были также связаны с повышенным отложением железа в структурах базальных ганглиев, а именно в двустороннем путамене и хвосте. Это накопление железа может быть вызвано воспалением, связанным с подагрой, или нарушением выведения железа с мочой.

Было установлено, что подагра повышает риск развития деменции, в частности сосудистой деменции, причем самый высокий риск возникает в течение первых трех лет после постановки диагноза подагры. Кроме того, подагра была связана с повышенным риском развития болезни Паркинсона и вероятного эссенциального тремора.

Эти результаты представляют собой первое доказательство связи подагры с нейродегенеративными заболеваниями с помощью нейровизуализационных исследований. Однако классические визуализационные маркеры болезни Альцгеймера или сосудистой деменции не были обнаружены в мозге пациентов с подагрой.

Эти результаты имеют важное значение для врачей, лечащих пациентов с подагрой, поскольку профилактическое лечение подагры может также снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний в будущем. Кроме того, исследование проливает свет на различные пути, участвующие в развитии нейродегенеративных заболеваний, открывая новые возможности для выявления новых терапевтических мишеней.

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