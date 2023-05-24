Новое — это хорошо забытое старое. Откуда в Сети появилось модное оскорбление для противников ИИ

В интернет-дискурсе, углубленном в изучение язвительных комментариев анонимных лиц, можно встретить термин "луддит". Этим ярлыком часто называют людей, которые решаются выразить малейшую склонность к торможению постоянного развития искусственного интеллекта (ИИ).

Интересно, что такие выдающиеся фигуры, как Илон Маск, Стивен Хокинг и Билл Гейтс, награждены премией Luddite Award, являющейся признанием их предостерегающей позиции относительно потенциальных опасностей, связанных с искусственным интеллектом. Во время церемонии Роберт Д. Аткинсон, организатор награждения, отметил: "К большому сожалению, такие светила, как Илон Маск и Стивен Хокинг, внесли свой вклад в лихорадочное преломление рук по поводу надвигающегося апокалипсиса искусственного интеллекта", пишет IFLScience.

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Аткинсон также объяснил: "Считаем ли мы кого-то из них лично луддитами? Нет, конечно, нет. Они пионеры науки и технологий. Но они и другие оказали медвежью услугу общественности — и, несомненно, оказали помощь и комфорт все более распространенному неолуддистскому импульсу в современном обществе — демонизируя ИИ в народном воображении".

И все же, как появился этот термин? Его корни можно проследить до начала 1800-х годов в Англии. До наступления промышленной революции искусные мастера, знающие толк в текстильном производстве, изготавливали одежду, используя собственные машины и специализированные инструменты.

Однако возникла ситуация, когда появились новые технологии и методы массового производства, в результате чего ремесленники оказались не в состоянии конкурировать. В результате возникло движение, целью которого было разрушение текстильной промышленности и уничтожение новых машин.

Хотя в этом рассказе есть доля правды, он не отражает всей сути движения луддитов. Их действия не были вызваны исключительно реакцией на новые технологии; скорее, они были ответом на глубокие преобразования, происходящие в их профессиональной деятельности. Хотя верно, что они часто нападали на вязальную машину, известную как чулочная рама, а также на другие механизированные приспособления, их главной заботой была трудовая практика, связанная с этими машинами.

Кевин Бинфилд, редактор сборника трудов луддитов и им сочувствующих, так объяснил их мотивы: "Они просто хотели, чтобы машины производили высококачественные товары, и чтобы на этих машинах работали рабочие, прошедшие стажировку и получавшие справедливую зарплату. Это были их единственные заботы".

Прозвище "луддиты" происходит от прозвища "Нед Лудд", апокрифической фигуры, которая якобы совершила саботаж на текстильной фабрике в 1779 году, хотя исторические свидетельства говорят о том, что этот человек, скорее всего, был вымышленным.

В своей работе 2007 года исследователь Дэвид Линтон пояснил: "Одни говорят, что молодой человек, возможно, с когнитивными нарушениями, по имени Нед Лудд однажды неправильно понял приказ и случайно разбил свой рамочный станок. Другие утверждают, что это было сделано намеренно, в порыве гнева. Каким бы ни был побудительный мотив, похоже, что это стало шуточной фразой, что всякий раз, когда станок разбивается, по любой причине, можно сказать что-то вроде: "Лудд, должно быть, был здесь". От этой конструкции — короткий шаг до иронического применения имени Лудда к вандализму в политических целях".

В период с 1811 по 1816 год движение луддитов проводило спорадические и несколько неорганизованные акции протеста, которые характеризовались разрушением машин и поджогами фабрик. В ответ владельцы мельниц прибегали к крайним мерам, применяя против луддитов смертоносную силу.

В апреле 1812 года произошел мрачный переломный момент в Хаддерсфилде, где по меньшей мере четыре человека погибли от рук владельцев мельниц. В отместку луддиты убили владельца мельницы Уильяма Хорсфолла, который дерзко заявил о своем намерении "вымазаться в луддитской крови до седельных подпруг". Хорсфолл был застрелен, когда сидел на лошади.

Правительство, столкнувшись с этими восстаниями, немедленно направило тысячи солдат для подавления протестов. Более того, они приняли закон, согласно которому за поломку машин полагалась смертная казнь или отправка в колонии. Впоследствии движение рассеялось, но устойчивое выражение "луддит" не смогло точно передать идеалы и цели луддитов.

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