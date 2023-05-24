Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Новое — это хорошо забытое старое. Откуда в Сети появилось модное оскорбление для противников ИИ

Луддиты, искусственный интеллект, ИИ, история, технологии, текстильная промышленность, промышленная революция, трудовые практики, луддистское движение, Нед Лудд, протесты, разрушение машин, социальное влияние, развитие, техника, прогресс
Фото: Public Domain | В интернет-дискурсе, углубленном в изучение язвительных комментариев анонимных лиц, можно встретить термин "луддит"

В интернет-дискурсе, углубленном в изучение язвительных комментариев анонимных лиц, можно встретить термин "луддит". Этим ярлыком часто называют людей, которые решаются выразить малейшую склонность к торможению постоянного развития искусственного интеллекта (ИИ).

Related video

Интересно, что такие выдающиеся фигуры, как Илон Маск, Стивен Хокинг и Билл Гейтс, награждены премией Luddite Award, являющейся признанием их предостерегающей позиции относительно потенциальных опасностей, связанных с искусственным интеллектом. Во время церемонии Роберт Д. Аткинсон, организатор награждения, отметил: "К большому сожалению, такие светила, как Илон Маск и Стивен Хокинг, внесли свой вклад в лихорадочное преломление рук по поводу надвигающегося апокалипсиса искусственного интеллекта", пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Аткинсон также объяснил: "Считаем ли мы кого-то из них лично луддитами? Нет, конечно, нет. Они пионеры науки и технологий. Но они и другие оказали медвежью услугу общественности — и, несомненно, оказали помощь и комфорт все более распространенному неолуддистскому импульсу в современном обществе — демонизируя ИИ в народном воображении".

И все же, как появился этот термин? Его корни можно проследить до начала 1800-х годов в Англии. До наступления промышленной революции искусные мастера, знающие толк в текстильном производстве, изготавливали одежду, используя собственные машины и специализированные инструменты.

Однако возникла ситуация, когда появились новые технологии и методы массового производства, в результате чего ремесленники оказались не в состоянии конкурировать. В результате возникло движение, целью которого было разрушение текстильной промышленности и уничтожение новых машин.

Хотя в этом рассказе есть доля правды, он не отражает всей сути движения луддитов. Их действия не были вызваны исключительно реакцией на новые технологии; скорее, они были ответом на глубокие преобразования, происходящие в их профессиональной деятельности. Хотя верно, что они часто нападали на вязальную машину, известную как чулочная рама, а также на другие механизированные приспособления, их главной заботой была трудовая практика, связанная с этими машинами.

Кевин Бинфилд, редактор сборника трудов луддитов и им сочувствующих, так объяснил их мотивы: "Они просто хотели, чтобы машины производили высококачественные товары, и чтобы на этих машинах работали рабочие, прошедшие стажировку и получавшие справедливую зарплату. Это были их единственные заботы".

Прозвище "луддиты" происходит от прозвища "Нед Лудд", апокрифической фигуры, которая якобы совершила саботаж на текстильной фабрике в 1779 году, хотя исторические свидетельства говорят о том, что этот человек, скорее всего, был вымышленным.

В своей работе 2007 года исследователь Дэвид Линтон пояснил: "Одни говорят, что молодой человек, возможно, с когнитивными нарушениями, по имени Нед Лудд однажды неправильно понял приказ и случайно разбил свой рамочный станок. Другие утверждают, что это было сделано намеренно, в порыве гнева. Каким бы ни был побудительный мотив, похоже, что это стало шуточной фразой, что всякий раз, когда станок разбивается, по любой причине, можно сказать что-то вроде: "Лудд, должно быть, был здесь". От этой конструкции — короткий шаг до иронического применения имени Лудда к вандализму в политических целях".

В период с 1811 по 1816 год движение луддитов проводило спорадические и несколько неорганизованные акции протеста, которые характеризовались разрушением машин и поджогами фабрик. В ответ владельцы мельниц прибегали к крайним мерам, применяя против луддитов смертоносную силу.

В апреле 1812 года произошел мрачный переломный момент в Хаддерсфилде, где по меньшей мере четыре человека погибли от рук владельцев мельниц. В отместку луддиты убили владельца мельницы Уильяма Хорсфолла, который дерзко заявил о своем намерении "вымазаться в луддитской крови до седельных подпруг". Хорсфолл был застрелен, когда сидел на лошади.

Правительство, столкнувшись с этими восстаниями, немедленно направило тысячи солдат для подавления протестов. Более того, они приняли закон, согласно которому за поломку машин полагалась смертная казнь или отправка в колонии. Впоследствии движение рассеялось, но устойчивое выражение "луддит" не смогло точно передать идеалы и цели луддитов.

Ранее Фокус писал о первом в истории человечества ИПСО. Оказывается, что его придумали в Вавилоне и касается он Всемирного потопа.