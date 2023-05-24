Нове – це добре забуте старе. Звідки в мережі з'явилася модна образа для супротивників ШІ

В інтернет-дискурсі, заглиблений у вивчення уїдливих коментарів анонімних осіб, можна натрапити на термін "луддит". Цим ярликом часто називають людей, які наважуються висловити бодай найменшу схильність до гальмування невпинного розвитку штучного інтелекту (ШІ).

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Цікаво, що такі видатні постаті, як Ілон Маск, Стівен Гокінг і Білл Гейтс, нагороджені премією Luddite Award, що є визнанням їхньої застережливої позиції щодо потенційних небезпек, пов'язаних зі штучним інтелектом. Під час церемонії Роберт Д. Аткінсон, організатор нагородження, зазначив: "На превеликий жаль, такі світила, як Ілон Маск і Стівен Гокінг, зробили свій внесок у гарячкове заламування рук з приводу апокаліпсиса штучного інтелекту, що насувається", пише IFLScience.

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Аткінсон також пояснив: "Чи вважаємо ми когось із них особисто луддитами? Ні, звичайно, ні. Вони є піонерами науки і технологій. Але вони та інші зробили ведмежу послугу громадськості — і, безсумнівно, надали допомогу і комфорт все поширенішому неолуддистському імпульсу в сучасному суспільстві — демонізуючи ШІ в народній уяві".

Проте, як з'явився цей термін? Його коріння можна простежити до початку 1800-х років в Англії. До початку промислової революції вправні майстри текстильного виробництва виготовляли одяг, використовуючи власне обладнання та спеціалізовані інструменти.

Однак з'явився наратив, згідно з яким з'явилися нові технології та практики масового виробництва, що зробили ремісників нездатними конкурувати. Як наслідок, матеріалізувався рух, що мав на меті зруйнувати текстильну промисловість і знищити новостворене обладнання.

Хоча в цьому наративі є певна частка правди, він не відображає повної суті руху луддитів. Їхні дії не були зумовлені лише реакцією на нові технології; ймовірніше, вони були відповіддю на глибокі трансформації, що відбувалися в межах їхньої професії. Хоча це правда, що вони часто нападали на в'язальні машини, відомі як панчішні рами, а також на інші механізовані винаходи, їхньою першочерговою проблемою були трудові практики, пов'язані з цими машинами.

Кевін Бінфілд, редактор збірки праць луддитів та їхніх прихильників, пояснив їхню мотивацію так: "Вони просто хотіли, щоб машини виробляли високоякісні товари, і вони хотіли, щоб цими машинами керували робітники, які пройшли навчання і отримували справедливу заробітну плату. Це були їхні єдині турботи".

Прізвисько "луддити" походить від прізвиська "Нед Ладд", апокрифічної постаті, яка нібито саботувала текстильну фабрику в 1779 році, хоча історичні свідчення вказують на те, що ця особа, найімовірніше, вигадана.

У статті 2007 року дослідник Девід Лінтон пояснив: "Дехто стверджує, що молодий чоловік, можливо, з когнітивними порушеннями, на ім'я Нед Ладд, одного разу неправильно зрозумів наказ і випадково розбив верстат для обрамлення тканини. Інші стверджують, що це зроблено навмисно в пориві гніву. Яким би не був поштовх, здається, це стало жартівливою фразою, що коли з будь-якої причини розбивається верстат, можна сказати щось на кшталт: "Ладд, мабуть, був тут". Від цієї конструкції — короткий крок до іронічного застосування імені Ладда до вандалізму в політичних цілях".

Між 1811 і 1816 роками луддитський рух проводив спорадичні і дещо неорганізовані протести, що характеризувалися руйнуванням машин і підпалами фабрик. У відповідь власники млинів вдавалися до крайніх заходів, застосовуючи проти луддитів смертоносну силу.

У квітні 1812 року похмурий переломний момент стався в Хаддерсфілді, де від рук власників млинів загинуло щонайменше четверо людей. У відповідь луддити вбили власника млина на ім'я Вільям Хорсфолл, який зухвало заявив про свій намір "їхати верхи на коні, обабіч сідла в крові луддитів". Хорсфолла застрелили, коли він сидів верхи на коні.

Уряд, зіткнувшись з цими повстаннями, негайно відправив тисячі солдатів для придушення протестів. Крім того, було прийнято закон, згідно з яким за ламання машин передбачалася смертна кара або відправлення до виправних колоній. Згодом рух розвіявся, але стійке словосполучення "луддити" не змогло точно передати ідеали та цілі луддитів.

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