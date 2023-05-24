В облаках Юпитера неспокойно: ученые считают, что на планете происходит очень земное явление
Астрономы выяснили, что молнии на Юпитере очень похожи на молнии на нашей планете.
Еще 40 лет назад космический аппарат "Вояджер-1" обнаружил на Юпитере молнии и оказалось, что они появляются так же часто, как и на Земле. Таким образом стало известно, что газовый гигант является еще одной планетой в Солнечной системе, где в облаках формируются молнии. Но как именно они появляются и какие бывают этапы их формирования, ученые не знали. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, пришли к выводу, что молнии на Юпитере очень похожи на земные электрические атмосферные явления, пишет Space.
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Астрономы использовали данные космического аппарата "Юнона" и выяснили, что на Юпитере молнии формируются в несколько этапов и процесс их формирования очень похож на процесс появления молний на Земле. Это очень удивительно, ведь Земля и Юпитер, мягко говоря, очень разные планеты. Земля – это каменистый мир, который примерно в 10 раз меньше Юпитера по размерам. А Юпитер – это газовый гигант, у которого нет твердой поверхности. Но молнии на обеих планетах удивительно похожи.
Молнии на Земле возникают внутри грозовых облаков, где ветер поднимает вверх капли воды и превращает их в кристаллы льда. В то же время другой поток ветра, идущий вниз, направляет этот лед в нижнюю часть облака. Когда падающие кристаллы льда встречают с поднимающимися каплями воды появляются положительно и отрицательно заряженные электроны, которые встречаются вместе. В результате накопления заряженных частиц возникают молнии, которые бьют как внутри самих облаков, так и выходят наружу. То есть мы может видеть те самые знаменитые удары молнии. Ученые считают, что подобный процесс происходит и внутри облаков на Юпитере.
Но на самом деле появление молнии состоит из нескольких этапов, хотя она и выглядит, как единая длинная полоса электрического разряда. То есть молния состоит из разных участков, которые формируются один за другим. Каждый участок молнии выпускает отдельное радиоизлучение и благодаря этому можно узнать, что на самом деле происходит внутри грозовых облаков.
До этого ученые не знали, формируются ли молнии на Юпитере так же, как и на Земле, то есть, происходит ли их формирование отдельными участками. Дело в том, что приборы более старых космических аппаратов не были достаточно чувствительными для такого исследования атмосферы газового гиганта. И только приборы аппарата "Юнона" смогли зафиксировать поэтапное появление молний на Юпитере, то есть это явление формируется так же, как и на Земле.
Ученые считают, что каждый участок огромной молнии на Юпитере может иметь в длину от нескольких сотен до нескольких тысяч метров. Но точно измерить всю длину молний на газовом гиганте пока невозможно.
Также ученые выяснили, что в отличие от Земли, где молнии чаще всего появляются возле экватора, на Юпитере эти атмосферные явления появляются в более высоких широтах и в полярных регионах. Кстати, на Земле рядом с полюсами почти никогда не бывает молний. Также оказалось, что молнии на Юпитере чаще всего появляются в его северном полушарии, но почему так происходит пока остается загадкой.
Астрономы считают, что несмотря на определенную схожесть молний на Земле и Юпитере, процесс формирования грозовых облаков на этих планетах разный. Следующие исследование должны дать больше информации о том, что же на самом деле здесь происходит.
Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили вероятную причину того, почему Юпитер каждые несколько лет меняет свой цвет. Ученые считают, что это происходит под влиянием мощного магнитного поля планеты.
Также Фокус писал о том, что на Солнце появилось пятно, которое в 4 раза больше Земли по размерам и его можно увидеть невооруженным глазом. В этом пятне может возникнуть самая мощная вспышка на Солнце. А это может привести к появлению геомагнитной бури на Земле.