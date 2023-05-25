Покоряя активные вулканы: как коренные гавайцы катались на лавовых санках

Том "Похаку" Стоун посвятил свою жизнь восстановлению древнего искусства катания на лавовых санях хе холуа — увлекательного гавайского развлечения, имеющего глубокое культурное значение.

Катание на лавовых санках "хе холуа", как в прошлом, так и в настоящем, является увлекательным обычаем на древних Гавайских островах. Однако это не просто экстремальный вид спорта, которым восхищаются только коренные обитатели островов. He'e holua представляет важную грань гавайской культуры, где всадники участвуют в спуске горными склонами, покрытыми лавой, как акт ритуального самопожертвования, посвященный Пеле, уважаемой богине вулкана на Гавайях, пишет Ancient Origins.

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Том "Похаку" Стоун — это человек, занимающийся возрождением, реконструкцией и популяризацией почти забытого искусства катания на лавовых санках he'e holua или горного серфинга. Важно отличать эту давнюю традицию от современных адреналиновых развлечений типа лавбординга или вулканического серфинга. Для выполнения своей миссии Стоун надеялся на местные устные традиции, археологические находки и редкие архивные записи. В течение нескольких десятилетий он без устали работал над воспроизведением аутентичных саней папа-холуа и спасением следов кахуа-холуа из лап забвения.

Это незаурядный подвиг, ведь когда-то имеющиеся санные дорожки, сложенные из лавовых плит, валунов и камней, покрытых местной травой, пострадали от последствий колонизации, постигшей Гавайи в конце 18 века. Впоследствии искоренение местной истории на островах способствовало их упадку.

В настоящее время остатки троп кауа-холуа находятся на землях, находящихся в частной собственности или под контролем правительства, под наблюдением лиц, имеющих ограниченное представление об их историческом значении, что приводит к ограниченному доступу для коренных общин. Однако кауа-холуа, также известная как горка Канеака, расположенная на острове Гавайи, является исключением. Когда-то считалось, что она простирается на удивительное расстояние 1,6 километра.

Том "Похаку" Стоун — это человек, занимающийся возрождением, реконструкцией и популяризацией почти забытого искусства катания на лавовых санках he'e holua или горного серфинга Фото: Courtesy of Tom “Pohaku” Stone

Кауа-холуа — удивительное произведение инженерной мысли, напоминающее дорожку из лавового гравия, которая берет свое начало от вулкана Хуалалаи и заканчивается на берегу моря. Реконструируя участок этой лавовой дорожки, Стоун теоретически предположил, что для строительства такой большой горки понадобились бы слаженные усилия примерно 2 500 человек, работавших в течение почти шести лет.

По сути, he'e holua — это катание на тщательно изготовленных санях, которые называются papa holua. Эти сани имеют примерно 12 футов в длину и узкие рамы, оснащенные двойными полозьями, изготовленными из дерева. Стоун твердо утверждает, что катание на холуа неотделимо от его древнего исторического контекста:

"Термин "холуа" означает "быть вдвоем". Итак, с самого начала создания артефакта он воплощает в себе дуальность… Даже традиционный способ закрепления плетей придерживается количества, кратной двойке. Если неправильно закрепить ремешки, сани становятся жесткими, что напоминает господствующую негибкость в современном обществе.

И наоборот, при правильном креплении сани демонстрируют гибкость, умело маневрируя каждой встречающейся волнистостью, не подвергаясь повреждениям. В основе каждого из этих аспектов лежит глубокий символизм. Итак, холуа приобретает глубокое значение, предлагая бесценное учение о весе предков".

Стоун утверждает, что ритуальная практика he'e holua возникла из-за необходимости транспортировки бревен с гор к морю. Согласно древним гавайским верованиям, Пеле, богиня вулканов, и ее сестра Намакаокахаи, богиня моря, вступают в вечную борьбу, поскольку Пеле пытается расширить землю. Стоун уточняет: "Древние гавайцы чествовали Пеле, заезжая на санях в океан, символически отталкивая наступающие волны".

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