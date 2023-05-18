Распутывая генетическое полотно: раскрыты сложные ветви человеческой эволюции

Согласно популяционной генетике, предшественники современных людей на протяжении сотен тысяч лет были разделены на три отдельных популяции, которые лишь изредка скрещивались между собой. В конце концов, эти группы частично слились, что привело к формированию существующего сегодня человечества.

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По сравнению с линейным происхождением, описанным в библейских родословных, человеческое генеалогическое дерево часто сравнивают с кустом ежевики, для которого характерны расходящиеся и вновь соединяющиеся ветви. Хотя эта аналогия обычно используется для описания нашей связи с вымершими человеческими видами, такими как денисовцы, она также может быть справедлива для глубокой истории самих Homo sapiens, пишет IFLScience.

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Было предложено множество моделей для объяснения генетического сходства и различий, наблюдаемых среди человеческих популяций. В недавнем исследовании, в котором были секвенированы полные геномы 44 представителей народности нама (кхоэ-сан) из южной Африки, представлена модель, предполагающая, что даже сосуществуя на одном континенте, человечество состояло из разных линий.

Род Homo зародился в Африке, но примерно 2 миллиона лет назад распространился в Азию и Европу, что привело к появлению различных дивергентных видов. Несмотря на некоторые свидетельства периодических перемещений на Ближний Восток, Homo sapiens оставался в Африке примерно до 50 000 — 80 000 лет назад. Однако детали, связанные с эволюцией H. sapiens до этого периода, остаются неясными.

Наиболее простой сценарий предполагает наличие определенного региона происхождения с последующим распространением по всему континенту. Однако наличие окаменелостей с современными характеристиками, датируемых аналогичными временными периодами, в Марокко, Эфиопии и Южной Африке ставит под сомнение это предположение.

Вместо единственного места рождения человечества альтернативные модели предполагают параллельную эволюцию по всему континенту с достаточным количеством скрещиваний для поддержания общей траектории.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, генетические исследования предложили существование "призрачной линии". Эта теория предполагает скрещивание между H. sapiens и архаичным африканским видом человека. Однако в отличие от неандертальцев и денисовцев в Евразии, не существует точных ископаемых останков этих людей.

Доктор Аарон Рэгсдейл из Университета Висконсин-Мэдисон и его коллеги утверждают, что модели призрачных линий предполагают единое происхождение H. sapiens, игнорируя при этом большую часть современного генетического разнообразия Африки. Вместо этого они рассмотрели модели как одного, так и нескольких происхождений, проанализировав геномы 290 особей из Африки и Евразии, включая ранее упущенную из виду популяцию нама.

Все четыре рассмотренные модели показывают, что популяция нама значительно дивергировала от других африканских популяций примерно 110 000 — 135 000 лет назад. Это не означает полной изоляции, поскольку скрещивание с неандертальцами часто происходило среди наших предков.

Тем не менее поток генов между линиями был ограничен после первоначального разделения.

До изоляции популяции нама, согласно исследованию, существовало, по крайней мере, три отдельных стволовых линии, вероятно, расположенных в южной, восточной и западной/центральной Африке. Каждая линия оставалась в значительной степени, хотя и не полностью, изолированной от других в течение как минимум 400 000 лет. Примерно 120 000 лет назад южная и восточная линии слились, что привело к появлению предков народа кхоэ-сан, который преимущественно населяет пустыни южной Африки.

Около 100 000 лет назад восточная и западная/центральная линии претерпели свою собственную рекомбинацию, став предками большинства современного населения планеты, включая большинство африканцев и людей с предками с других континентов.

Авторы исследования признают возможность того, что эволюция человека в изучаемый период могла быть еще более запутанной, чем предложенная ими модель. Тем не менее они утверждают, что существование "слабо структурированного ствола", подобного тому, который они описывают, устраняет необходимость в призрачных линиях от исчезнувших видов.

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