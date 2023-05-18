Розплутуючи генетичне полотно: розкрито складні гілки людської еволюції

Згідно з популяційною генетикою, попередники сучасних людей протягом сотень тисяч років були розділені на три окремі популяції, які лише зрідка схрещувалися між собою. Зрештою, ці групи частково злилися, що призвело до формування людства, яке існує сьогодні.

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У порівнянні з лінійним походженням, описаним у біблійних родоводах, людське генеалогічне дерево часто порівнюють з кущем ожин, для якого характерні гілки, що розходяться і знову з'єднуються. Хоча ця аналогія зазвичай використовується для опису нашого зв'язку з вимерлими людськими видами, такими як денисівці, вона також може бути справедливою для глибокої історії самих Homo sapiens, пише IFLScience.

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Для пояснення генетичної схожості та відмінностей, що спостерігаються серед людських популяцій, запропоновано численні моделі. Нещодавнє дослідження, в якому секвеновані повні геноми 44 представників народності нама (кой-сан) з південної Африки, представляє модель, яка припускає, що, навіть співіснуючи на одному континенті, людство складалося з різних ліній.

Рід Homo походить з Африки, але приблизно 2 мільйони років тому поширився в Азію та Європу, що призвело до появи різних видів, які відрізняються один від одного. Попри деякі свідчення про періодичні переміщення на Близький Схід, Homo sapiens залишався в Африці приблизно до 50 000-80 000 років тому. Однак деталі еволюції H. sapiens до цього періоду залишаються невизначеними.

Найпростіший сценарій передбачає наявність певного регіону походження з подальшою експансією по всьому континенту. Однак наявність скам'янілостей, що мають, здавалося б, сучасні характеристики і датуються схожими періодами часу в Марокко, Ефіопії та Південній Африці, ставить під сумнів це припущення.

Замість єдиного місця народження людства альтернативні моделі пропонують паралельну еволюцію по всьому континенту, з достатньою кількістю схрещувань для підтримки спільної траєкторії.

Щоб ще більше ускладнити ситуацію, генетичні дослідження припускають існування "примарної лінії". Ця теорія припускає схрещування між H. sapiens та архаїчним африканським видом людини. Однак, на відміну від неандертальців і денисівців у Євразії, не існує точних скам'янілостей цих людей.

Доктор Аарон Рагсдейл з Університету Вісконсін-Медісон та його колеги стверджують, що моделі "примарної лінії" припускають єдине походження H. sapiens, ігноруючи при цьому значну частину сучасного генетичного різноманіття Африки.

Натомість вони розглядають моделі як одного, так і декількох походжень, аналізуючи геноми 290 особин з Африки та Євразії, включаючи раніше ігноровану популяцію нама.

Всі чотири розглянуті моделі вказують на те, що популяція нама значно розійшлася з іншими африканськими популяціями приблизно 110 000 — 135 000 років тому. Це не означає повної ізоляції, оскільки схрещування з неандертальцями часто відбувалося серед наших предків.

А проте після початкового розколу потік генів між лініями був обмежений.

Дослідження припускає, що до відокремлення популяції нама існувало щонайменше три окремі стовбурові лінії, ймовірно, розташовані в південній, східній і західній/центральній Африці. Кожна стовбурова лінія залишалася значною мірою, хоча й не повністю, ізольованою від інших протягом щонайменше 400 000 років. Приблизно 120 000 років тому південна і східна лінії злилися, давши початок предкам кой-сан, які переважно населяють пустелі південної Африки.

Близько 100 000 років тому східна і західна/центральна лінії зазнали власної рекомбінації, ставши предками більшості сучасного населення планети, включаючи більшість африканців і людей з інших континентів.

Автори дослідження визнають можливість того, що еволюція людини протягом досліджуваного періоду могла бути ще складнішою, ніж запропонована ними модель. З усім тим, вони стверджують, що існування "слабко структурованого стовбура", подібного до того, який вони описують, усуває необхідність у примарних лініях від втрачених видів.

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