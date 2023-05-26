Летная погода. ЕКА занялось созданием метеорологической сети на Марсе

Ученые из Европейского космического агентства планируют отправить на Марс четыре посадочных аппарата для изучения местной погоды.

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) занялись разработкой новой марсианской миссии, которая состоит в создании уникальной метеорологической сети. Она необходима для того, чтобы высадка первых людей на Марс произошла максимально успешно, пишет Forbes.

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Учитывая очень разреженную атмосферу на Марсе скорее всего не стоит беспокоится о том, что сильный ветер может как-то помешать высадке первых астронавтов на Красную планету. Но в ЕКА занялись созданием уникальной сети для исследования погоды на Марсе, которая все же поможет успешно реализовать приземление астронавтов на планету.

По словам Клэр Парфитт из ЕКА, для того, чтобы точно приземлиться именно в том месте, где нужно, необходимо точно понимать погодные условиях на Марсе, в том числе и схему его ветров. Дело в том, что астронавты должны сесть именно в том месте, где они смогут добывать подземный лед, необходимый для проведения научных исследований, для добычи воды и конечно же для создания топлива.

Поэтому ученые занялись созданием объединенной наземно-космической миссии под названием FAHRENHEIT, в рамках которой наземные и космические аппараты будут исследовать погоду, состояние окружающей среды, ветер и пылевые бури на Марсе.

Для реализации миссии необходимо отправить на Марс 4 посадочных аппарата и два орбитальных аппарата. Наземные аппараты будет размещены на площади в примерно 200 кв.км в предполагаемом месте высадки первых астронавтов на Марсе. Два космических аппарата будут летать на орбите и наблюдать за этим местом из космоса.

Для реализации миссии необходимо отправить на Марс 4 посадочных аппарата и два орбитальных аппарата Фото: ESA

По словам Парфитт, с помощью этой миссии можно получить новые важные данные об атмосфере Марс, что улучшит возможности для осуществления спуска и посадки космического корабля с астронавтами. Учитывая, что на Марсе, особенно в его южном полушарии часто возникают сильные пылевые бури, важно иметь возможность вовремя прогнозировать их появление.

Исследование ветра на Марсе важно еще и по той причине, что лучшее понимание погодных условий на планете может показать, каким образом можно избежать переноса человеческих микробов на поверхность другой планеты. Ведь это может привести к непредсказуемым последствиям для окружающей среды, говорит Парфитт.

Пока что миссия FAHRENHEIT находится на начальной стадии разработки и если будет получен "зеленый свет" для ее дальнейшей реализации, то бюджет миссии составит несколько миллиардов евро. В ЕКА считают, что отправить все аппараты на Марс можно уже в 2033 году. Хотя место их посадки еще не выбрали, но ученые считают, что им может стать кратер Скиапарелли, который находится в южном полушарии Марса. Считается, что именно здесь возникают очень сильные пылевые бури.

Ударный кратер Скиапарелли на Марсе. Размер — примерно 400 на 460 км Фото: NASA

Если все пойдет по плану, то FAHRENHEIT станет первой метеорологической сетью на Марсе. В то же время в NASA считают, что уже в 2033 году можно будет отправить астронавтов на орбиту вокруг Марса, а в 2040 году совершить первую посадку человека на Красной планете. Но для этого нужно решить несколько важных задач, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые успешно протестировали искусственную гибернацию, а это значит, что полеты в далекий космос для человека могут стать менее проблематичными.